台美關稅不確定性消除 學者估今年 GDP「坐三望四」

台美關稅塵埃落定，東海大學經濟系教授邱達生表示，這讓市場不確定性降低，這對台灣經濟成長有正面幫助，隨投資陸續到位，今年經濟成長率有機會「坐三望四」。

邱達生指出，這次台美關稅與投資談判若單純以關稅換投資來看，帳面上確實不划算。若僅將關稅由原本「20%+Ｎ」降至15%，以台灣去年對美出口約1,982億美元，其中三成有關稅來估算，實際可減輕的關稅負擔約50億美元，與外界傳出的5,000億美元投資規模相比，表面上難以對等。

不過，邱達生認為不能只用靜態金額比較，談判重點在於這次的談判，把232條款與高科技優勢綁在一起談，透過半導體與AI產業的戰略地位，替傳統產業爭取較公平的競爭條件，減緩其在美國市場承受的關稅衝擊。

邱達生分析，半導體與AI相關產能本就長期供不應求，受限於台灣的水、電與土地條件，部分產能外移是「遲早要發生的事」，差別只在速度快慢。美方希望加速台積電（2330）赴美設廠，與川普任期時間壓力有關；但從產業角度看，美國在電力、綠電比例、土地與客戶端條件上，反而有利於先進製程長期布局。

至於關稅負擔，邱達生直言，高科技產品屬於市場價格制定者，關稅最終將由美國進口商或終端客戶吸收，不會要求台積電分攤；真正承壓的是傳統產業，因美國買方往往要求供應商降價共同承擔關稅，已有廠商實際遭遇此情況。

展望今年經濟成長，邱達生認為，雖然去年基期墊高，使GDP難以再現去年的高成長，但談判結果至少「降低不確定性」，有助投資布局啟動，對GDP形成支撐。他指出，近期外資機構如渣打銀行，已上修台灣經濟成長率至3.8%，主要仍看好AI需求延續；但這與聯合國看法分歧，顯示後續變數仍多。

值得一提的是，針對本次談判內容，尤其是在投資金額5,000億美元部分，台美說方說法似乎仍有出入。邱達生指出，我方的說法是民間自主投資2,500億美元，政府信用保證2,500億美元，因此純論投資的話，應為2,500億美元，但依據美國商務部長盧特尼克的說法，是總投資金額5,000億美元，且這僅為「頭期款」，恐怕仍有後續。

此外，目前關稅內容還有許多細項不夠明確。邱達生分析，特別是在農業、汽車等高關稅保護產業是否開放，以及阿拉斯加天然氣投資案細節等相關能源投資承諾，將是後續觀察重點。