台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN。基隆市議長童子瑋今天說，中央已在談判上打好基礎，地方政府能否落實配套，才是讓基隆的產業在國際變局中持續前進的關鍵。

童子瑋在臉書（Facebook）發文指出，這是行政院談判團隊在極其艱困的國際談判環境中，替台灣守住的關鍵底線，也為出口產業、半導體與高科技供應鏈爭取到制度保障的確定性，讓台灣不會被排除在全球供應鏈之外，這是攸關產業信心與長期布局的關鍵一步。

童子瑋說，談判成果只是另一個開始，真正的挑戰還在後面。地方政府與市政團隊要思考的是，如何加強地方產業的實際韌性，把這些成果轉化為真正的國際競爭力。

童子瑋說，基隆市政府該做的事其實很清楚，應立刻開始行動，包含協助在地企業升級轉型、接軌國際供應鏈、為中小企業降低外部衝擊、提供更實質的支持、改善基礎建設，同時打造更好的投資與就業環境，讓產業根留基隆、讓人才願意留下。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵指出，這次台美關稅談判的結果，應該給行政院長卓榮泰帶領的行政團隊「按個讚」。

魏雅庵說，基隆市大武崙工業區及六堵科技園區，僅有資訊與通訊科技（ICT）的周邊產業廠商，原本影響程度就不大，不過，這次台美關稅談判的結果，應該可提高消費信心，對未來經濟前景有助益。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。