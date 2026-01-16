南部螺絲扣件還是要課50％關稅 業者辛苦支撐盼降稅

台美對等關稅結果出爐，台灣輸美商品關稅將降到15％且不疊加，不少企業鬆一口氣，但飽受美國提高關稅衝擊出口的螺絲扣件業而言，232條款上路已經10個月，持續被課50％稅金，業界盼政府降稅以減緩衝擊。

去年3月12日起，美國對進口鋼鋁產品祭出232條款，螺絲螺帽等扣件產品被課徵的關稅高達50％。業者坦言，台灣原料成本高昂，競爭力不如大陸。