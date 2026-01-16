南部螺絲扣件還是要課50％關稅 業者辛苦支撐盼降稅
台美對等關稅結果出爐，台灣輸美商品關稅將降到15％且不疊加，不少企業鬆一口氣，但飽受美國提高關稅衝擊出口的螺絲扣件業而言，232條款上路已經10個月，持續被課50％稅金，業界盼政府降稅以減緩衝擊。
去年3月12日起，美國對進口鋼鋁產品祭出232條款，螺絲螺帽等扣件產品被課徵的關稅高達50％。業者坦言，台灣原料成本高昂，競爭力不如大陸。
台灣螺絲公會總幹事楊芳益表示，螺絲扣件產業屬於232條款範疇，跟這次公布的對等關稅不同，而且早在去年3月已經上路，美國對各國的關稅都一樣，全部是50％關稅；貿易商趕在調高關稅之前進的貨已經用得差不多，接下來的情況需要進一步觀察，不過業者還是希望政府調降營利事業所得稅，以度過這波衝擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言