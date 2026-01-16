南部螺絲扣件還是要課50％關稅 業者辛苦支撐盼降稅

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄是螺絲扣件重鎮，產品出口美國的關稅高達50％。圖／本報資料照
北高雄是螺絲扣件重鎮，產品出口美國的關稅高達50％。圖／本報資料照

台美對等關稅結果出爐，台灣輸美商品關稅將降到15％且不疊加，不少企業鬆一口氣，但飽受美國提高關稅衝擊出口的螺絲扣件業而言，232條款上路已經10個月，持續被課50％稅金，業界盼政府降稅以減緩衝擊。

去年3月12日起，美國對進口鋼鋁產品祭出232條款，螺絲螺帽等扣件產品被課徵的關稅高達50％。業者坦言，台灣原料成本高昂，競爭力不如大陸。

台灣螺絲公會總幹事楊芳益表示，螺絲扣件產業屬於232條款範疇，跟這次公布的對等關稅不同，而且早在去年3月已經上路，美國對各國的關稅都一樣，全部是50％關稅；貿易商趕在調高關稅之前進的貨已經用得差不多，接下來的情況需要進一步觀察，不過業者還是希望政府調降營利事業所得稅，以度過這波衝擊。

高雄、台南等地的螺絲扣件產業受關稅衝擊已經10個月，不在這次的對等關稅受惠名單內。記者徐白櫻／攝影
高雄、台南等地的螺絲扣件產業受關稅衝擊已經10個月，不在這次的對等關稅受惠名單內。記者徐白櫻／攝影

