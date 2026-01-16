台美關稅15%拍板 機械公會表達感謝、建議政府持續關注匯率

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣工具機2025年出口值僅20億美元，創2009年全球金融危機以來出口新低。聯合報系資料照

台美關稅談判拍板，台灣機械公會16日發布新聞稿表示，對機械產業來說，等於爭取到了與競爭對手國如日、韓等國一個公平的競爭基礎，加上近期機械產業出口已穩健增長，相信可以藉由本次關稅談判的利多，乘勢而起，再創佳績。

不過，機械公會也提醒，新台幣匯率較競爭對手國強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，影響不可小覷。

機械公會觀察自2021年起至2026年初的匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.2%，日幣貶值幅度卻高達53.2%，兩者相差達42%；另外，韓國累計貶幅也達34.1%，加上大陸出口之低價搶單，對以出口為導向的機械產業來說，影響著實不小。

對此，機械公會建請政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國之升貶關係，以維持我國機械產品的出口競爭力。

機械公會理事長莊大立表示，本次對美關稅談判，爭取到對等關稅15%且不疊加，並為台灣許多產業爭取到與日、韓等競爭對手國重回公平的出發點，在此十分感謝談判團隊與政府相關部門通力合作，並多次與產業溝通瞭解廠商痛點與需求，透過鍥而不捨的努力，讓台灣產業能夠重新站穩腳步，根留台灣，布局全球。

莊大立也期待能夠藉由此次談判一舉深化台美雙方合作，讓台灣成為美國重要的合作夥伴。

莊大立指出，2025年全球經濟歷經美國對等關稅衝擊影響，全球供應鏈與需求大亂。在歷經對外出口上下震盪後，台灣機械產業正穩定的增長中，2025全年出口同比增長達9.1%，為近期台灣機械產業注入一股強心針。

對美關稅調降後，將有利於機械產品對美國的出口，相信將為機械產業帶來許多有利商機，尤其爭取到半導體及其衍生品關稅最優惠待遇，同時也取得汽車零組件、木材等《232條款》最優惠待遇，可望鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商加大對台採購的力道，預計將成為對美出口成長相當有利的助力。

莊大立不諱言，工具機是目前仍相對辛苦的產業，2025年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低，其中，對美國出口受關稅影響也同比下滑6.8%。

相信關稅調降後，不利條件因素消失，包括鋼、鋁衍生品等《232條款》最優惠待遇，將有助工具機與相關零組件出口的成長，對廠商來說是值得振奮的消息。

機械公會相當感謝政府始終與廠商站在同一陣線，並以最快速的方式協助產業因應，包括對等關稅發生時，即透過財政、市場、經營等不同面向，全力支持產業因應，並多次與產業代表座談，深入瞭解產業受影響的情況與需要的協助。

再加上談判團隊與政府相關單位包括經濟部(產業發展署、國際貿易署、產業技術司、中小及新創企業署等)、財政部與勞動部等單位，多次與產業進行協商，對產業來說都是雪中送炭，點滴在心頭。

在2026年初始，機械產業逐步回穩的此刻，能夠接獲關稅談判成功的好消息，真的非常肯定與感謝政府為台灣產業所做的努力與貢獻。

