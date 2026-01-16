童子賢：台美關稅15%稅率與日、韓一致 競爭者平起平坐是好事

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者葉信菉／攝影

台美關稅拍板15%不疊加，對此，和碩（4938）董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢16日表示，「談判代表們辛苦了，這樣的結果對台灣這是好事」。他也對台積電（2330）繼續擴大赴美投資表達敬意，「相信可以為股東賺更多的錢」。

童子賢指出，15%稅率與日、韓一致，這個條件下，讓許多傳統產業銷美可以與日、韓競爭者平起平坐，這是好事。

童子賢表示，台美關稅降至15%的數字傳聞已久，現在終於塵埃落定，大家心頭也算可以定下來。不僅高科技，包含晶片、AI，可以豁免232條款，現在也包括了汽車零組件，相當不容易。當然，台灣能成為232條款的全球第一個最惠國，這也是好事。

台美關稅談判結果正式出爐，台灣已與美方敲定多項關鍵共識，包括「對等關稅15%且不疊加」、半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局，進一步鞏固雙方經貿與供應鏈夥伴關係。

汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

籲朝野支持台美協議 蔡英文：談判團隊承擔了壓力也守住台灣立場

台美關稅結果揭曉，前總統蔡英文今天肯定談判團隊承擔了壓力，也守住了台灣的立場，她並喊話朝野支持台美貿易協議。

影／出席百工百業博覽會開幕 賴總統：美國也將要投資台灣

美國對台關稅正式定案為15%不疊加，對齊日韓。賴清德總統今天下午出席百工百業博覽會開幕時表示，這次的談判，台灣承諾政府將...

台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN。基隆市議長童子瑋今天說，中央已在談判上打好基礎，地方政府能...

