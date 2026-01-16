童子賢：台美關稅15%稅率與日、韓一致 競爭者平起平坐是好事

台美關稅拍板15%不疊加，對此，和碩（4938）董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢16日表示，「談判代表們辛苦了，這樣的結果對台灣這是好事」。他也對台積電（2330）繼續擴大赴美投資表達敬意，「相信可以為股東賺更多的錢」。

童子賢指出，15%稅率與日、韓一致，這個條件下，讓許多傳統產業銷美可以與日、韓競爭者平起平坐，這是好事。

童子賢表示，台美關稅降至15%的數字傳聞已久，現在終於塵埃落定，大家心頭也算可以定下來。不僅高科技，包含晶片、AI，可以豁免232條款，現在也包括了汽車零組件，相當不容易。當然，台灣能成為232條款的全球第一個最惠國，這也是好事。

台美關稅談判結果正式出爐，台灣已與美方敲定多項關鍵共識，包括「對等關稅15%且不疊加」、半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局，進一步鞏固雙方經貿與供應鏈夥伴關係。