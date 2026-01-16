憂護國神山被連根拔走 藍委嘆天價保護費：日韓沒把皮卡丘、三星送美國

美國對台關稅稅率確定15%且不疊加MFN，台灣半導體業須擴大對美投資5千億美元，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。國民黨立委許宇甄表示，等同用制度把台灣製造優勢導向美國本土；國民黨立委葛如鈞說，台灣經濟規模最小，卻付了比南韓多、跟日本一樣的天價「保護費」，日本沒有把皮卡丘、南韓也沒有把三星送給美國。

美台關稅談判落幕，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

許宇甄表示，針對台美簽署最新貿易協議，賴政府高調宣稱談判「成功降稅」、擊出「全壘打」，看似把對等關稅從20%降到15%，就能向國人交代；但國人最關切的「民生深水區」，也就是美國汽車及農產品進口是否走向零關稅、是否擴大市場開放，行政院副院長鄭麗君卻只用一句「過幾周後簽署協定時再公布」輕輕帶過。只敢談半導體投資、不敢正面說明民生衝擊，正證明政府如外界擔憂，正在進行一場「報喜不報憂」的黑箱談判。

許宇甄說，232條款並非「解除」，而是被包裝成「獎勵外移」。依美方說法，未來232半導體關稅將「獎勵」赴美設廠者：興建期間可免稅進口最高達規劃產能2.5倍的數量，完工後仍可免稅進口1.5倍。換言之，想要更低風險、更穩配額，就必須把更多產能與投資放在美國。這等於用制度把台灣的製造優勢一步步導向美國本土，讓台灣長期承受供應鏈外移、人才外流、研發與製造分離的結構風險。

許宇甄表示，面對如此強大的「吸力」，民進黨政府至今卻沒有提出任何確保台灣研發核心留在本土、就業機會不流失、關鍵製造不被掏空的具體對策，反而把「矽盾」被稀釋美化成「延伸國力」。若缺乏完整的留根計畫，這種無條件配合，恐將把台灣推向產業空洞化的危機。

葛如鈞說，日本經濟體規模是台灣的5倍大，談判承諾金額約5500億美元；南韓經濟體規模是台灣的2倍大，談判承諾金額才3000多億美元。台灣經濟規模最小，卻付了比南韓多、跟日本一樣的天價「保護費」。