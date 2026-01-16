快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

【即時短評】關稅降了矽盾薄了 台灣安心了嗎？

聯合報／ 本報記者陳洛薇
台美貿易談判底定，雙方簽約後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。圖／行政院提供
台美貿易談判底定，雙方簽約後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。圖／行政院提供

千呼萬喚，台美關稅歷經長達九個月的談判斡旋，終於達成共識，一如外界事前預期，關稅調降至15％且不疊加，獲232最惠國優惠，但在美國強勢要求下，台積電將赴美投資擴大設廠，伴隨而來的是產業鏈「肉粽串出走」，「護國神山」雖如卓揆所稱「主峰還在台灣」，但根基漸漸掏空。

台美關稅談判漫長，美國的目標自始至終鎖定半導體，美國商務部長盧克尼克先前提出台美晶片製造「五五分」，要求美台生產各半，現在更直白地說，川普任內目標將台灣半導體產能40％轉移至美國。「讓美國再次偉大」的劇本已寫好，台灣其實沒有太多談判空間，除了承諾鉅額投資，台積電加速擴大美國產能，台美共好深化產業鏈結，攜手打造非紅供應鏈及更堅強的夥伴關係。

持平而論，面對川普這個利益至上、不按牌理出牌的全球公認難纏對手，台灣的談判團隊承受內外高壓，爭取台美關稅調降至15％不疊加，相信已盡了最大心力，畢竟台灣能向美國叫板的籌碼不多，加上賴政府選擇在美中台天秤上倒向美國，與大陸走向熱對抗，對於美國這位「盟友」的需索，也只能盡力配合。

然而，台灣接下來要面臨的挑戰才正要來到，「護國神山」「峰」留台灣，看似守住矽盾，台美共同打造密不可分的晶片產業鏈，但台灣的不可取代性將逐日降低，人才、資金及技術外移已可預期。

美國現在也針對特定高階半導體祭出25％國家安全關稅，要把晶片生產線轉移至美國境內，增加半導體產量，這些措施都是要有效減少對台灣晶片製造的依賴，當台灣的重要性及影響性式微，台灣還剩下什麼？盧特尼克先前曾這樣問：「如果台灣生產95％的晶片，美國如何保護你呢？」接下來全球供應鏈加速重組，台美角色互換，換成台灣要問，「如果四成的晶片生產量能都給你了，你還會保護我嗎？」

而這次談判「台灣模式」對美投資，儘管賴政府一再強調，2500億美元是企業「自主」投資，2500億美元是信用擔保，但以5000億美元的整體投資規模與日韓比較，表面上台灣與日韓的關稅都是15％不疊加，但台灣對美投資占GDP比率卻遠超日韓，加上最關鍵技術和供應鏈外移，美國承諾的雙向投資聚焦賴總統推動的五大信賴產業，卻只有承諾不見具體投資金額。

賴政府歡欣鼓舞宣傳台美關稅談判「揮出全壘打」，但這樁買賣，真的是雙贏嗎？川普開心了、賴政府也高興，關稅降了，矽盾薄了，台灣安心了嗎？國人對台灣未來的疑慮和憂心卻不減反增了。

台美關稅 半導體 川普 日韓 台積電 美國

延伸閱讀

【重磅快評】台美關稅出爐 台灣被宰還要向美磕頭感謝

川普對特定先進晶片抽佣25% 「以國安為由」為232關稅鋪路

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

指16兆台幣換15%關稅…國民黨：護國神山不保 台灣失領先地位

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

台美關稅15%不疊加 前駐歐盟代表李淳評：接近滿分

台美關稅談判正式拍板，對等關稅稅率降至15%，且不再疊加。前駐歐盟代表李淳16日分析指，在多重限制條件下，台美關稅談判成...

【即時短評】關稅降了矽盾薄了 台灣安心了嗎？

千呼萬喚，台美關稅歷經長達九個月的談判斡旋，終於達成共識，一如外界事前預期，關稅調降至15％且不疊加，獲232最惠國優惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。