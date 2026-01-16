【即時短評】關稅降了矽盾薄了 台灣安心了嗎？

千呼萬喚，台美關稅歷經長達九個月的談判斡旋，終於達成共識，一如外界事前預期，關稅調降至15％且不疊加，獲232最惠國優惠，但在美國強勢要求下，台積電將赴美投資擴大設廠，伴隨而來的是產業鏈「肉粽串出走」，「護國神山」雖如卓揆所稱「主峰還在台灣」，但根基漸漸掏空。

台美關稅談判漫長，美國的目標自始至終鎖定半導體，美國商務部長盧克尼克先前提出台美晶片製造「五五分」，要求美台生產各半，現在更直白地說，川普任內目標將台灣半導體產能40％轉移至美國。「讓美國再次偉大」的劇本已寫好，台灣其實沒有太多談判空間，除了承諾鉅額投資，台積電加速擴大美國產能，台美共好深化產業鏈結，攜手打造非紅供應鏈及更堅強的夥伴關係。

持平而論，面對川普這個利益至上、不按牌理出牌的全球公認難纏對手，台灣的談判團隊承受內外高壓，爭取台美關稅調降至15％不疊加，相信已盡了最大心力，畢竟台灣能向美國叫板的籌碼不多，加上賴政府選擇在美中台天秤上倒向美國，與大陸走向熱對抗，對於美國這位「盟友」的需索，也只能盡力配合。

然而，台灣接下來要面臨的挑戰才正要來到，「護國神山」「峰」留台灣，看似守住矽盾，台美共同打造密不可分的晶片產業鏈，但台灣的不可取代性將逐日降低，人才、資金及技術外移已可預期。

美國現在也針對特定高階半導體祭出25％國家安全關稅，要把晶片生產線轉移至美國境內，增加半導體產量，這些措施都是要有效減少對台灣晶片製造的依賴，當台灣的重要性及影響性式微，台灣還剩下什麼？盧特尼克先前曾這樣問：「如果台灣生產95％的晶片，美國如何保護你呢？」接下來全球供應鏈加速重組，台美角色互換，換成台灣要問，「如果四成的晶片生產量能都給你了，你還會保護我嗎？」

而這次談判「台灣模式」對美投資，儘管賴政府一再強調，2500億美元是企業「自主」投資，2500億美元是信用擔保，但以5000億美元的整體投資規模與日韓比較，表面上台灣與日韓的關稅都是15％不疊加，但台灣對美投資占GDP比率卻遠超日韓，加上最關鍵技術和供應鏈外移，美國承諾的雙向投資聚焦賴總統推動的五大信賴產業，卻只有承諾不見具體投資金額。

賴政府歡欣鼓舞宣傳台美關稅談判「揮出全壘打」，但這樁買賣，真的是雙贏嗎？川普開心了、賴政府也高興，關稅降了，矽盾薄了，台灣安心了嗎？國人對台灣未來的疑慮和憂心卻不減反增了。