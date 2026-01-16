台美關稅15%不疊加 前駐歐盟代表李淳評：接近滿分

台美關稅談判正式拍板，對等關稅稅率降至15%，且不再疊加。前駐歐盟代表李淳16日分析指，在多重限制條件下，台美關稅談判成果已接近滿分，不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的《232條款》最優惠待遇。

李淳說明，部分報導將企業投資2,500億元，與信用擔保2,500億元，錯誤加總為5,000億元，並不符合事實。實際上，企業投資金額為2,500億元，信用擔保則屬於融資工具，政府僅需依金融實務提列約3%至5%的保證準備金，且採滾動式調整，並非實際支出。

至於外界有聲音質疑「掏空台灣」的說法，李淳表示，這完全與事實不符。過去50年來，台灣即透過供應鏈全球布局維持國際競爭力，生產基地雖多次外移至中國大陸、東南亞等地，但總部、研發與核心技術始終留在台灣，產業根基並未動搖，未來也不存在所謂掏空問題。

李淳指出，相關協議後續仍須送交立法院審議，經濟議題不分政黨立場，呼籲反對黨放下偏見、拿掉有色眼鏡，聚焦台灣整體競爭力。只要台灣經濟穩健、競爭力持續，成果最終將由全體國人共享，切勿與全民經濟與荷包過不去。