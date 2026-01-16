台美關稅15％不疊加 李淳：成果來之不易…接近滿分

台美關稅談判正式拍板，對等關稅稅率降至15％，不再疊加。駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」指出，在多重限制條件下，台美關稅談判成果已接近滿分，不僅成功將關稅自原先的32％一路降至15％，更爭取到難度極高的「232條款」最優惠待遇。

韓瑩表示，經行政團隊多輪談判，成功爭取對等關稅15％且不疊加，整體結果相當正面，條件亦優於日韓。相較日韓多以現金投資方式赴美，台灣採取以供應鏈合作為核心的「台灣模式」，由企業自主投資，政府提供必要的金融支持。相關消息公布後，不僅科技產業給予正面評價，傳統產業業者也對談判成果表達肯定。

李淳指出，部分媒體將企業投資2500億元與信用擔保2500億元錯誤加總為5000億元，並不符合事實。實際上，企業投資金額為2500億元，信用擔保則屬於融資工具，政府僅需依金融實務提列約3％至5％的保證準備金，且採滾動式調整，並非實際支出。

針對外界所稱「掏空台灣」的說法，李淳說，完全與事實不符。過去50年來，台灣即透過供應鏈全球布局維持國際競爭力，生產基地雖多次外移至中國、東南亞等地，但總部、研發與核心技術始終留在台灣，產業根基並未動搖，未來也不存在所謂掏空問題。

李淳表示，相關協議後續仍須送交立法院審議，經濟議題不分政黨立場，呼籲反對黨放下偏見、拿掉有色眼鏡，聚焦台灣整體競爭力，只要台灣經濟穩健、競爭力持續，成果最終將由全體國人共享，切勿與全民經濟與荷包過不去。