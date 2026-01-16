李淳：政府提供信保2500億美元 實際準備金最多約3%

台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，前駐歐盟代表李淳說明，企業投資2500億美元，應為政府掌握企業實質投資規劃所得出的數字，為企業自主決定，無涉政府資金；至於信保2500億美元，則是政府提供企業投資貸款所需的信用保證，政府實際要拿出的金額，應為1%至3%的準備金。

李淳說，也因為2數字性質不同，不能加總為5000億美元。

台灣去年4月與美啟動對等關稅磋商，歷經5次實體及多次視訊會議後，在美東時間15日進行總結會議，並於會後簽署投資合作備忘錄（MOU），並達成4項談判目標。目標一，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；二，台灣成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。分2類給予資本承諾，包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度；四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

李淳今天接受民進黨發言人韓瑩連線專訪時表示，這次談判結果有3項值得肯定，第一台灣是美國的貿易逆差國，且還持續增加，從美國要平衡貿易逆差的角度來看，台灣能爭取跟日、韓、歐盟等相同待遇是很好結果，再以政治關係來看，相比日韓可以直接與美國總統川普會面，台灣在相對受限情境下，能夠爭取到一樣條件也值得肯定。

此外，李淳說，美國232調查先前一直在調查過程，台灣此次爭取到232關稅很高的免稅額，非常難能可貴，相信台灣的232條件會成為全球標竿，世界各國都要比照。

外界也關注台灣企業自主投資2500億美元，以及政府信保2500億美元的差異，李淳解釋，兩者數字不能加總，因為企業投資部分，應該是政府透過長時間了解企業實質投資規劃所得出的數字，實際上是由企業自主決定，無涉政府資金。

李淳表示，涉及政府資金部分則為信保，也就是政府提供企業投資美國要貸款時的信用保證，真正要拿出的準備金約是在1%至3%的範圍，且因實際金額不會一次到位，每一年要拿出來的額度也不同，或許起初僅有30億美元或50億美元左右而已。

對於美國商務部長盧特尼克今天指出，總統川普目標任內將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。李淳則指出，若台積電在美國投資的生產比例過高，可能會影響成本與研發能力，等於金雞母被殺雞取卵，就他來看，實際比例應由業者與客戶共同決定，才能多贏。

對於外界關心對美國的市場開放承諾，李淳說，美國一直非常關注台灣對美汽車、農產品的關稅，再從日、韓、東南亞，甚至全球來看，幾乎沒有國家可以不對美國進行更擴大的市場開放，因此他推斷台灣對美國市場擴大開放、降關稅，應該是必然結果，至於降幅為何，就要看談判結果。

他還說，各界都預期美製車的關稅會移除，或是說降到跟移除差不多的幅度，這部分他認為可能也是不會太意外的一個結果。