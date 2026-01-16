【重磅快評】台美關稅出爐 台灣被宰還要向美磕頭感謝

台美對等關稅結果出爐，表面上台灣輸美商品的關稅由原本的20%降到15%且不疊加，看似拉平與日韓的距離，有利台灣出口。但台灣將對美國大投資高達5千億美元，且其中一半是半導體相關產業，等於雙手向美方奉上最精華的產業競爭力，這還不夠，美國商務部長盧特尼克更明白地說，在川普總統任內，要將台灣整體供應鏈與產能4成轉移至美國本土。

面對這樣的結果，行政院長卓榮泰還可以喜孜孜地說「只要護國神山的『主峰』還留在台灣，就可以立足台灣、布局全球」。外界關注是否變相導致台灣產業外移、掏空台灣。副院長鄭麗君話說得漂亮：台美政府與政府（G2G）合作，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，相信供應鏈合作不是Move（外移），而是Build（打造）。

鄭麗君用了「Build」的而不是「move」來形容，一時之間，我們彷彿和美國站在平等的地位上，成為共同合作的夥伴，但是轉頭看看盧特尼克的用語，才透露美方真實的態度。盧特尼克接受CNBC專訪時講得很直白，他表示，台灣之所以做出「對美國境內生產的巨大承諾」，關鍵原因在於台灣希望讓美國總統川普「感到滿意」。他也警告，若台灣半導體業者未依承諾在美國設廠，輸美關稅稅率可能高達100%。

連美方自己都承認棒子隨伺在側，就可以了解到這是一份不平等的談判結果。檢視官方宣布的內容，台灣對等關稅調降為15%，台灣半導體與科技企業將直接對美投資至少2500億美元，包含在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力，且台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，形同台灣企業對美投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。高達5千億美元的對美投資，需要產業及政府同步出力，美方坐收毫無風險的資源。

5千億美元相當於16兆元台幣，約是我國6年的總預算。進一步分析與日韓的比較，台灣向美「輸血」5千億美元，占台GDP（國內生產毛額）高達56.8%，日本投資5500億美元，GDP占比只有12.8%，南韓投資3500億美元，GDP占比也只有18.8%，看到如此沈重的負擔，在讓川普開心的同時，我們真的高興得起來嗎？

行政院沒有說出口的才是重點。兩件事沒有說，一是台灣大投資5000億美元，是否排擠到國內的投資，而且美國強奪的是台灣經濟命脈半導體產業，而人民看不到政府未來打算用什麼來填補台灣恐失去的經濟動能。第二件事是，對美國進口商品關稅部分隻字未提，台灣讓了什麼，是汽車還是農產品？很顯然的，政院團隊先挑了壓低後的15%關稅來說，對國內會有的衝擊暫且按下不表。

回到現實，台灣或許的確沒有能力向美國說不，但也用不著跪下來磕頭謝主隆恩吧。