汽車關稅、能源投資金額何時拍板？龔明鑫透露公布時間

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
汽車產業示意圖。路透
針對台美關稅談判後續細項，包含未來美規車進口的關稅問題，經濟部長龔明鑫16日指出，將陸續對外公布，「今年上半年應該可以出來」；至於2,500億美元企業自主投資項目，除半導體與AI伺服器外，也包含能源相關投資，且能源投資「當然也包含國營事業的投資」，但因尚未完成簽署，投資金額暫無法對外說明。

龔明鑫指出，能源對台灣而言是重要因素，屬於生產與供應體系中的關鍵環節，對美國而言，能源也被視為很重要的項目，因此能源領域是雙方可以合作的項目之一。且能源投資當然也包含國營事業的投資，但相關內容尚未簽署，因此現階段尚無法對外說明投資金額。

在總體投資金額方面，龔明鑫說，5,000億美元包含企業自主投資2,500億美元，以及政府提供2,500億美元的信用保證，投資跟信保就如同「蘋果跟橘子」，截然不同，不能混為一談。針對企業投資，政府角色在於協助企業順利布局，包括協調美方在土地、水電、行政程序與稅務上的支持，同時透過信用保證，降低企業融資成本。

龔明鑫解釋，部分企業赴海外投資時，自有資金可能僅占約三成，其餘七成須仰賴融資貸款；若政府提供信用保證，不僅可協助企業順利取得貸款，也有助降低融資利率。政府提供的信用保證，不一定僅限於公股行庫，也可能透過民間銀行辦理，但每一投資案都必須經過嚴謹審查；若評估認為個案的投資計畫在基本面上不可行，便不可能獲得政府的信用保證支持。

針對美方曾提及，出口至中國大陸的輝達（NVIDIA）H200晶片，可能透過台灣抽取25%費用一事。龔明鑫表示，相關措施對台灣企業影響有限。以先進AI晶片來看，台積電（2330）已在美國設有生產線，符合關稅豁免條件，因此影響不大；至於NVIDIA產品涉及的關稅問題，則應回歸由企業依相關規定自行處理。

對於台積電赴美布局、對美投資是否與中國大陸武力侵犯等地緣政治風險有關？龔明鑫指出，相關布局主要目的是強化台美，甚至是全球半導體供應鏈的韌性。由於台灣在高階半導體生產上具備全球最高效率，產業重心仍會擺在台灣，但在因應當地市場訂單與需求下，進行適度的全球布局仍有其必要性；尤其未來AI最大的訂單與需求來自美國市場，半導體在美國布局屬於相當正常的產業發展。

至於美國商務部長盧特尼克所說，要在任期內將台灣半導體供應鏈產能40%移轉至美國。龔明鑫回應，難以判斷相關比例的計算方式，畢竟美國本身的業者也會投資擴產，其他國際大廠如三星、海力士或美光，未來也可能加大在美國的投資，或許是將這些投資一併納入計算。

