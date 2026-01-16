快訊

台美關稅談判底定降至15% 台灣鯛外銷迎轉機魚價可望回溫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台美關稅談判底定，雲嘉南地區台灣鯛長年以美國為最大出口市場，關稅調降後，在輸美競爭國中，台灣成為關稅最低的國家，產業信心明顯回溫。圖／讀者提供

台美關稅談判底定，台灣輸美關稅降至15%，不疊加計算，對仰賴外銷農漁產業是一大利多。雲嘉南地區台灣鯛長年以美國為最大出口市場，關稅調降後，在輸美競爭國中，台灣成為關稅最低的國家，產業信心明顯回溫。

台灣鯛協會理事長郭建賢開心說，這是利多好消息，對外銷具關鍵助益。他預估，相關效益最快可在4月反映。郭建賢分析，目前市場仍受中國低價魚影響，中國以超低價格清庫存，尚未完全消化，但隨著時間推移，衝擊將逐漸減弱。

郭建賢指出，台灣鯛是美國重要進口魚種之一，主要外銷品項為冷凍全魚與魚片。去年台灣鯛輸美關稅20%，中國高達55%，但中國以每公斤僅約1元多價格傾銷，台灣報價需每公斤4.6元，破壞性競爭讓國內養殖漁民承受極大壓力。相較之下，越南關稅20%、印尼19%、巴西50%，如今台灣降至15%，競爭優勢明顯浮現。

近期台灣鯛價格下滑，並非關稅因素所致。郭建賢說，主因是因應美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）新規定，要求出口須檢附養殖登記證，部分漁民未完成登記，導致外銷量一時無法放大。不過，他也強調，台灣鯛在美國市場定位屬中高端，品質穩定、消費者忠誠度高，2025年整體表現仍較2024年成長。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩認為，短期內因庫存去化及銷美條凍魚規格，關稅利多還無法顯現，因目前池中魚隻多逾1公斤，未達外銷規格，外銷400至700公克標準。但從長期來看，台灣輸美台灣鯛市場具關稅優勢競爭力。

不過，產業仍面臨隱憂。陳泓碩指出，中國低價傾銷背後政府補貼，對外銷市場形成潛在衝擊；同時，印尼、泰國魚片輸入台灣，也加劇國內市場競爭。對此，呼籲農漁業署擴大團膳與公部門採購，拉升內需穩定價格，保障漁民收入。

台美關稅談判底定，雲嘉南地區台灣鯛長年以美國為最大出口市場，關稅調降後，在輸美競爭國中，台灣成為關稅最低的國家，產業信心明顯回溫。圖／讀者提供

