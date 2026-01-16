台美降低關稅至15% 自行車廠競爭力看好

自行車大廠美利達（9914）表示，針對16日台美雙方正式宣布達成15%不疊加關稅的談判成果，表達由衷的肯定與感謝。此次談判的突破，不僅展現政府積極推動台美經貿合作的卓著成效，也為台灣自行車產業帶來關鍵性的正面影響。

巨大（9921）集團則表示，關稅降低樂見其成，但巨大還是得WRO要先解套。CBP WRO的事情仍依進度密集處理中，還是希望儘速撤銷。巨大的速度已經很快了，但最終的決定權還是在CBP手上。

美利達指出，在取得15%不疊加的最優惠關稅條件後，台灣自行車銷往美國市場的競爭力，無論與東南亞或中國大陸相比，皆展現出明顯且實質的優勢。這項成果將有效提升台灣製造在國際市場的吸引力，並為產業營運注入強勁動能。此一利多政策不僅有助於鞏固台灣作為全球高階自行車研發與製造重鎮的地位，也能進一步提升台灣品牌在美國市場的競爭表現。更重要的是，這項成果為企業「根留台灣」提供了更堅實的信心與基礎，持續深化研發能量，並積極拓展全球市場，落實長期穩健發展的產業策略。