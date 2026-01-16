台美關稅拍板 賴清德：下階段協助中小微企業數位轉型

台美關稅達成共識，調降為15%且不疊加。總統賴清德16日參加「2026台中百工百業博覽會」開幕典禮時表示，這次談判順利完成，也達成四項目標，他要感謝副總統蕭美琴與行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊，他也呼籲朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前。

賴清德指出，台美關稅談定後，下一階段希望與地方政府合作，針對全台160萬至170萬家中小微企業，協助他們克服困難，目前政府已編列930億元韌性特別預算用於支持產業，並利用Al人工智慧，推動數位轉型。

賴清德表示，這次談判，我方承諾政府將協助台灣企業，出資投資美國2,500億美元，台灣政府也將運用信用保證，支持台灣金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度2,500億美元，台灣因此得到四個目標。

賴清德說明，第一目標，對等關稅降為15%，同時不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、美國跟歐盟相同的待遇，過去日、韓對美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日、韓的商品銷往美國，相對台灣商品銷往美國具有競爭優勢，但是現在「大家全部拉平」，反而提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

賴清德特別點名台中的工具機及手工具產業，將取得相對有利的條件，可望因此受惠。

第二目標，在《232條款》部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意後續赴美投資的國家，在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額外可以得到最優惠的稅率。其他適用《232條款》的一些商品，包括木材家具、汽車零組件，或是太空產業零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三目標是「台灣模式」得到美國的支持，後續美國會協助台灣，在土地取得、水電基礎設施等方面協助台灣政府，讓台灣赴美投資的企業能夠形成群聚，如此有助於台灣企業跟美國企業在研發設計，還有在廣大的市場上合作，讓台灣產業可以進一步的融入美國經濟結構當中。

第四個目標是不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包括半導體、人工智慧、國防、安控、次世代通訊及生物醫療科技產業等。換句話說，「未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏發展」。

賴清德強調，今天的談判，未來會更有助於台灣的產業，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，他期盼國人不分朝野都能團結合作。