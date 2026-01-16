快訊

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

台美關稅定案盧秀燕稱「政府盡力了」 喊話業者：助攻轉單非美

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今主持台中購物節壓軸抽好宅活動，抽出千萬好宅得主。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今主持台中購物節壓軸抽好宅活動，抽出千萬好宅得主。記者趙容萱／攝影

台美關稅談判定案，台灣確定取得對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。對此，台中市長盧秀燕今受訪時說，目前美國給東亞各國稅率大概一致，「我想政府已經盡力了」，盼大家努力拚經濟，如果業者覺得稅率還是太高、有意轉移訂單到非美地區，台中市政府也會繼續協助。

盧秀燕今天上午主持台中購物節壓軸抽好宅活動，會後媒體問及台灣對美關稅拍板定案15%的看法。盧秀燕表示，剛剛她看到行政院副院長鄭麗君的越洋記者會，關稅談判的結果和日韓差不多，目前看起來，整個東亞地區大概是一致的。盼大家根據這個稅率努力拚經濟，因為事情已經沒有辦法再改變了，而且「我想政府已經盡力了」。

盧秀燕指出，美國給東亞各國的稅率比往常高，以前有的在10%以內，現在是15%，過去外銷美國的產業，可能會適當移轉到非美地區，台中市政府會繼續協助大家轉到非美的市場，市府之前提出到非美地區參展行銷者，可補助旅費，2500萬經費大概已經用掉一半。若產業覺得15%的稅率還是太高，希望轉移訂單轉移到其他地區，市政府會繼續協助；若覺得談判結果可以接受，希望在新的一年，大家安心地拚經濟。

台中市長盧秀燕今主持台中購物節壓軸抽好宅活動，抽出千萬好宅得主。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今主持台中購物節壓軸抽好宅活動，抽出千萬好宅得主。記者趙容萱／攝影

台美關稅

延伸閱讀

賴總統喊話盧秀燕 助總預算盡速付委

台中購物節「千萬好宅」幸運兒是他！南屯黃男花7457元抱回1棟房

台中市財力從二級調降為三級　盧秀燕：重大建設自籌款降低是好事

台中十大伴手禮揭曉 盧秀燕：邁向國際重要名片

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。