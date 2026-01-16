美對台關稅定15% 台東成功鎮鬼頭刀出口漁民憂心

台美關稅談判在美東時間15日完成總結會議，雙方達成多項共識，包括「台灣對美出口貨品關稅統一降至15%，不再疊加，以及半導體及其衍生品享最優惠待遇」。對於台灣的漁業出口來說，鬼頭刀恐受影響。台東成功鎮作為鬼頭刀的重要產地，每年約有6、7成外銷歐美國家，漁民擔憂價格與銷售受衝擊。

成功鎮新港漁區漁會總幹事陳俊銘指出，關稅確定15%後，主要輸美的鬼頭刀也在受影響魚種之列。過去出口美國是「零關稅」，漁民希望未來不要把成本轉嫁到自己身上。他說「漁民最希望的是穩定，大家捕魚辛苦，如果價格起伏太大，生活就難以安排」。

他也補充說明漁會也會配合漁業署，協助漁民轉型，從漁業改進計畫FIP轉型取得MSC標章來提升品質，和其他國家競爭，把最好的鬼頭刀送到國外市場。

成功鎮每年4至6月是鬼頭刀捕撈旺季，陳俊銘表示，前年的拍賣量約達8千萬元，其中6、7成出口到歐美，美國更是台灣鬼頭刀最重要的市場。隨著關稅落地，銷售影響多寡，很大程度取決於美國買家的進口策略是否調整。

漁民心情也相當忐忑。陳姓漁民說，「這幾天大家都很擔心鬼頭刀外銷受影響，畢竟出海捕魚成本高，一旦價格下滑，損失可不小」。蘇姓漁民也抱怨，「現在抓魚都得看美國的心情，關稅變來變去，真的很討厭」。