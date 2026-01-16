快訊

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

美對台關稅定15% 台東成功鎮鬼頭刀出口漁民憂心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台美關稅談判確定15%後，對於台灣的漁業出口來說，鬼頭刀恐受影響，主要產地之一台東縣成功鎮，漁民憂心價格與銷售受衝擊。本報資料照片
台美關稅談判確定15%後，對於台灣的漁業出口來說，鬼頭刀恐受影響，主要產地之一台東縣成功鎮，漁民憂心價格與銷售受衝擊。本報資料照片

台美關稅談判在美東時間15日完成總結會議，雙方達成多項共識，包括「台灣對美出口貨品關稅統一降至15%，不再疊加，以及半導體及其衍生品享最優惠待遇」。對於台灣的漁業出口來說，鬼頭刀恐受影響。台東成功鎮作為鬼頭刀的重要產地，每年約有6、7成外銷歐美國家，漁民擔憂價格與銷售受衝擊。

成功鎮新港漁區漁會總幹事陳俊銘指出，關稅確定15%後，主要輸美的鬼頭刀也在受影響魚種之列。過去出口美國是「零關稅」，漁民希望未來不要把成本轉嫁到自己身上。他說「漁民最希望的是穩定，大家捕魚辛苦，如果價格起伏太大，生活就難以安排」。

他也補充說明漁會也會配合漁業署，協助漁民轉型，從漁業改進計畫FIP轉型取得MSC標章來提升品質，和其他國家競爭，把最好的鬼頭刀送到國外市場。

成功鎮每年4至6月是鬼頭刀捕撈旺季，陳俊銘表示，前年的拍賣量約達8千萬元，其中6、7成出口到歐美，美國更是台灣鬼頭刀最重要的市場。隨著關稅落地，銷售影響多寡，很大程度取決於美國買家的進口策略是否調整。

漁民心情也相當忐忑。陳姓漁民說，「這幾天大家都很擔心鬼頭刀外銷受影響，畢竟出海捕魚成本高，一旦價格下滑，損失可不小」。蘇姓漁民也抱怨，「現在抓魚都得看美國的心情，關稅變來變去，真的很討厭」。

對成功鎮漁民而言，美國的關稅政策不只是數字問題，更牽動每一次出海的心情與收入，也讓這個鬼頭刀重要產地的捕撈添了幾分不確定性。

台東縣成功鎮新港漁區漁會總幹事陳俊銘指出，關稅確定15%後，主要輸美的鬼頭刀也在受影響魚種之列。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮新港漁區漁會總幹事陳俊銘指出，關稅確定15%後，主要輸美的鬼頭刀也在受影響魚種之列。記者尤聰光／攝影

台美關稅

延伸閱讀

台美關稅出爐 安永：有助鞏固台灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位

高階晶片25%國安關稅上路　白宮暗示還有進一步動作

台美關稅揭曉！AIT : 大幅推動美半導體產業 建立美台戰略經濟夥伴關係

台美貿易協議達陣 PwC：帶動半導體供應鏈赴美

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。