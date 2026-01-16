美國關稅15%有利農業產業升級 張麗善肯定但希望資訊透明化

台美關稅談判達成共識，完成MOU簽署，獲得對等關稅15%且不疊加的最優惠待遇，也是對美國逆差國之中，最低的稅率。對此，雲林縣長張麗善今天表示肯定，並說，這對台灣整個未來的經濟產業發展將有很大助益，但希望政府對於未來相關資訊要更透明化。

張麗善今天上午主持縣府新舊任人事處長的交接典禮，針對最新關稅問題受訪表示，台美對等關稅稅率能降至15%，這對台灣產業而言是很好的消息，她對此表示肯定。

她說，低關稅對未來台灣整體經濟產業發展將會有很大助益，尤其雲林縣為農業大縣，在農漁畜及食品加工等產業，將來不會因關稅疊加造成成本提高，這對未來農產品升級及出口也將會有很大助益，同時對傳統產業方面，本來受關稅衝擊的五金、製鞋、金屬製造、汽車零件等產業，也可緩解出口壓力，對此她表示肯定。

不過，張麗善也認為，關稅雖取得最優勢，但台灣是否有付出什麼條件或代價，才會有這樣的成果，以及將來對台灣整體產業發展是否有其他可能帶來的衝擊，或承擔更大責任與壓力，也希望中央政府能給大家更透明資訊。