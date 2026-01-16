台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫上午表示，台灣與美國沒有FTA，過去與競爭國家在關稅方面長期以來處於比較弱勢的狀態，透過這次談判達到了立足點平等的效果，甚至可能是台灣的優勢。記者余承翰／攝影
歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，內心如釋重負。龔明鑫表示，無論是傳統產業、高科技產業，或是未來台美雙向投資布局，整體結果「比預期更好」，也讓產業界與投資市場信心明顯回溫。

龔明鑫指出，談判結果對傳統產業與中小企業帶來關鍵轉折，過去因台灣未與美國簽署自由貿易協定（FTA），在關稅上長期處於劣勢，部分產品例如工具機，出口美國須課徵高達40％關稅，相較日、韓因FTA享有優惠關稅明顯不利。

此次談判後，台灣與日、韓出口美國的相關產品關稅一律拉齊為15％，成功達成「立足點平等」。龔明鑫並轉述工具機公會理事長陳伯佳對此談判結果的看法表示，只要立足點平等，他們就不怕，就會努力，這是業者們的責任，龔明鑫對於業者這樣的豪氣與勇氣，表示敬佩。

在高科技產業方面，談判也化解長期籠罩業界的美國「232條款」不確定性。龔明鑫說明，資訊與通訊科技（ICT）產品原本依國際協定即為零關稅，但先前因美國232調查，產業界憂心未來可能遭課稅，此次結果確認，在特定條件下可獲豁免並維持零關稅，讓業者心情真正底定。由於ICT產品占台灣對美出口比重超過8成，對整體出口競爭力影響重大。

至於半導體投資與產業布局，龔明鑫強調，台灣核心地位並未動搖，依現有規劃推估，到了2030年，5奈米以下先進製程產能，台灣仍將占全球約85％，美國約15％；再到2036年，台灣仍保有約80％的比重：台灣是全球最重要的AI半導體生產國，美國則成為最重要的AI應用與市場中心，雙方會形成「戰略夥伴關係」。

同時，雙向投資也將讓台灣的半導體及AI生態系得以更加完整，龔明鑫表示，未來美國企業可加大對台投資，主要重點項目是台灣的五大信賴產業、生技產業及相關高科技領域，有助補足台灣在記憶體、半導體材料與設備等相對不足的環節，進一步完善整體產業生態系。

台美關稅 龔明鑫

