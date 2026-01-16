台美關稅出爐 安永：有助鞏固台灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位

行政院於16日發布新聞稿，正式總結前日與美方進行之關稅談判成果。我方談判團隊在行政院帶領下，已與美方於半導體等相關關稅議題上達成多項關鍵目標。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君觀察，這次成果不僅有助於深化臺美供應鏈合作，更進一步鞏固臺灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位。

台美對等關稅成果包括對等關稅調降為15%，且不疊加原「最惠國待遇（MFN）」稅率：獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。稅率調降後，我國工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

半導體關稅全球最優惠：臺灣成為全球第一個對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家；部分產品取得232關稅最惠待遇：汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，臺美雙方也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君觀察，就本次關稅談判成果而言，我們預期無論是半導體產業或傳統製造業，皆將因關稅優惠的取得而強化，其在國際市場的競爭力。此次成果不僅有助於深化臺美供應鏈合作，更進一步鞏固臺灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位。臺灣作為目前確認獲得美國「最惠半導體關稅待遇」的國家，未來臺灣企業在美國進行先進製程及封測等投資布局時，將享有全球最具競爭力的進口成本條件。

儘管雙方已完成技術性磋商，最終關稅結果仍有賴美國政府正式決策，而 232 潛在調查品項涉及臺灣重要半導體業產品，及美國貿易及外交政策走向亦可能影響後續發展。EY將持續密切關注相關動態，協助企業掌握風險與機會。