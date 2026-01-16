台美貿易協議達陣 PwC：帶動半導體供應鏈赴美

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台美貿易談判揭曉，公布包含台灣對等關稅適用15%封頂稅率不疊加原關稅、擴大台美半導體供應鏈合作及半導體232條款關稅優惠等成果。PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄認為，半導體業在這一波擴大投資的帶動下，勢必造成供應鏈移轉的效應；另一方面，美方為了確保在先進製程晶片及AI的領先地位，在貿易協議簽署後，是否有可能同步強化相關的出口管制措施，仍有待後續觀察。

台美貿易談判於美東時間1月15日達成共識，已完成多項談判目標，包含台灣對等關稅適用15%封頂稅率不疊加原關稅、擴大台美半導體供應鏈合作及半導體232條款關稅優惠等，並預計於書面貿易協議完成法律檢視後，交由國會審議。

其中最受矚目的當然是半導體產業的對美投資計劃，台灣承諾的5,000億美元投資金額中，由台灣廠商進行2,500億美元的新廠投資，用於先進半導體、能源、智慧製造等項目，另外由政府提供2,500億美元的信用保證挹注台廠赴美的資金，協助美國建立世界級的工業園區。相對地，美方也同意給予從事投資的台廠232條款關稅優惠，包括在建廠期間享有相當於預計產量2.5倍的產品免關稅優惠，開始投產後仍得享有產量1.5倍的產品免關稅優惠，並開啟雙邊在半導體、AI、國防技術、電信、生技產業的技術合作。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，在此架構下，台灣輸美產品的稅率已大致底定，將有助於相關廠商的經營決策。首先對於先前受到日、韓稅率衝擊的機械、工具機產業，可稍稍獲得喘息機會；再者，佔出口總值最大宗的半導體廠，則可藉由投資美國得換取關稅減免，避免關稅造成的不確定性；除此之外，針對其他適用232條款的產品，汽車零組件、木材及木製品的稅率降至15%，學名藥、學名藥成分、航空零組件及美國未生產的天然資源則為零稅率，對於相關產業也是一大利多。

