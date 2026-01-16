快訊

半導體獲232條款最惠國待遇「台灣模式」 專家：要維持研發能根留台灣

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
專家指出，半導體要維持研發能根留台灣，與美國在先進製程上保持時間差，如此才能讓台灣在全球半導體永續，並與美國建立無法切割的韌性半導體地位。圖為台積電在亞利桑納的廠房。 圖/台積電提供
台美關稅底定，台灣半導體產業以投資換取配額機制，是獨創的「台灣模式」。半導體專家指出，雖讓台積電及相關業者相對充足的財務及運作空間，解決台廠海外廠初期成本較高，以及產能調度問題，但是半導體要維持研發能根留台灣，與美國在先進製程上保持時間差，如此才能讓台灣在全球半導體永續，並與美國建立無法切割的韌性半導體地位。

美國商務部15日公布美台協議內容指出，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資與相關信用保證合計5000億美元。且業者在美建廠期間，計劃產能2.5倍的輸美產品，及完成建廠業者產能1.5倍的進口量，可獲准免繳232條款稅。美國商務部長盧特尼克與台灣團隊結束談判後，接受CNBC訪問時直言，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，「這是專門為他們（台灣）量身設計」。

台經院產總資料庫總監劉佩真表示，這次重大突破是讓台灣成為全球首個對美投資爭取到半導體及衍生品232條款最惠國待遇的國家，讓台灣在AI供應鏈地位，從單純代工者，提升為與美國深度綁定的戰略夥伴，也代表台灣半導產業全球布局，從被動防衛轉為戰略主動。

她說，這次協議美方對台積電其相關供應鏈提供相對充足財務及運作空間，特別是以投資換取配額機制，確保台積電維持全球晶圓代工龍頭獲利水準，也能讓台灣半導體相關，如化材及設備、廠務供應鏈隨同赴美投資同時，能享有在美土地、水電及簽證等資源協助，解決海外廠初期成本較高，以及產能調度問題，讓台積電在美建立超級聚落同時，可以利用台灣本土高效率產能來支持美國需求不受232條款干擾，從宏觀的戰略角度來看，等於是確立過去半導體以台灣為主運作，將由台美雙核心運作架構取代。

劉佩真表示，台灣除2500億美元投資美國，也雙向獲得美方投資台灣像五大信賴產業，建立雙向徝環，這部分能確保台美之間得到雙贏局面。但她建議，台灣半導體仍要維持研發能根台灣，能與美國在先進製程上保持時間差，透過產能永續分流與美國做深度利益綑綁，藉由此一做法，讓台灣在全球半導體獲得與美國無法切割的韌性半導體地位。

也有專家認為，原本大家擔心去年台美加大的貿易逆差，會讓川普總統對台灣下重手，此次協議結果看起來並未發生，而且換得傳產解除危機，但是232條款以投資換配額機制，最終目的仍要台廠加速到美國投資，整體結果對半導體短期是利多，長期仍有很多考驗。

中央大學經濟系教授吳大任也說，232條款的確是比較好的結果，超過原先預期，但從台積電在國外建廠目前經營績效來看，未來在美獲利能力仍有疑慮，因為原本最看好的日本熊本一廠，經營績效至去年累積虧損達台幣80億元，反映台積電海外設廠風險不小。

他說，目前台積電在美4奈米製程，多數工程師從台灣調過去，也屬於台積電最有經驗，照理說應該獲利較佳，但之前揭露毛利率只有待8%，未來升級到3奈米，未來若不斷開產能又無法調台灣工程師去美國，毛利率可能又要打折，這些都會出現很大的不確定性。

