要怎麼在美建立產業聚落？國科會吳誠文：將以「台灣模式」為核心

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台美關稅談判，政府允諾要在美建立產業聚落，引發半導體供應鏈外移的擔憂。對此，國科會主委吳誠文指出，未來台美在半導體產業的合作，將以「台灣模式」為核心，由政府協助整合產業鏈，在美國建立具規模的產業聚落，不僅涵蓋半導體，也可能延伸至AI與雲端設備產業。

吳誠文表示，從台灣立場來看，我們有一個台灣模式，集合台灣的相關產業鏈，來確保半導體投資能夠成功；因此，供應鏈的角色非常關鍵。台美談的合作模式，正是由政府協助整個國家隊，在美國建立產業聚落，這樣的產業聚落不僅限於半導體，也可能涵蓋未來AI雲端設備等相關產業，目前經濟部正協助相關企業洽談合作細節。

在科技研發層面，吳誠文指出，國科會長期負責台美之間的科研合作，雙方在半導體與關鍵科技領域的合作「由來已久」。過去幾年，在美國前總統拜登政府時期，台灣已與美方簽署相關合作協議，國科會也與美國國家科學基金會NSF、國家標準暨技術研究院NIST展開多項合作計畫。

吳誠文表示，即使美國政府換屆，相關科研合作並未中斷，國科會仍持續強化與美方在研究與技術上的交流與合作。隨著半導體產業在美國持續發展，對台灣產業而言，反而意味著更多合作與商機，國科會也願意加強學界的合作研究，對台灣的半導體廠商的機會也是增加的。

台美關稅 吳誠文 國科會

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

