要怎麼在美建立產業聚落？國科會吳誠文：將以「台灣模式」為核心
台美關稅談判，政府允諾要在美建立產業聚落，引發半導體供應鏈外移的擔憂。對此，國科會主委吳誠文指出，未來台美在半導體產業的合作，將以「台灣模式」為核心，由政府協助整合產業鏈，在美國建立具規模的產業聚落，不僅涵蓋半導體，也可能延伸至AI與雲端設備產業。
吳誠文表示，從台灣立場來看，我們有一個台灣模式，集合台灣的相關產業鏈，來確保半導體投資能夠成功；因此，供應鏈的角色非常關鍵。台美談的合作模式，正是由政府協助整個國家隊，在美國建立產業聚落，這樣的產業聚落不僅限於半導體，也可能涵蓋未來AI雲端設備等相關產業，目前經濟部正協助相關企業洽談合作細節。
在科技研發層面，吳誠文指出，國科會長期負責台美之間的科研合作，雙方在半導體與關鍵科技領域的合作「由來已久」。過去幾年，在美國前總統拜登政府時期，台灣已與美方簽署相關合作協議，國科會也與美國國家科學基金會NSF、國家標準暨技術研究院NIST展開多項合作計畫。
吳誠文表示，即使美國政府換屆，相關科研合作並未中斷，國科會仍持續強化與美方在研究與技術上的交流與合作。隨著半導體產業在美國持續發展，對台灣產業而言，反而意味著更多合作與商機，國科會也願意加強學界的合作研究，對台灣的半導體廠商的機會也是增加的。
