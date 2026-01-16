台美關稅降至15%不疊加 彰化水五金業者這樣看

行政院宣布，台美貿易談判團隊於美東時間15日完成總結會議，拍板台灣對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇。對此，彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，這對產業而言是樂觀的好消息，尤其主要競爭國中國大陸關稅高達40%，台灣只要穩定品質，長期訂單可望逐步回溫、趨於穩定。

「等了那麼久，終於有好消息。」張家烈指出，去年4月美方實施10%的暫時性關稅時，業者一度集中出貨、在美國建立庫存，但受限當地消費力，市場消化速度有限。經過這段時間，相關消耗性產品已大致去化完畢，加上轉單涉及法規與認證門檻，客戶態度明顯轉趨保守，年單、季單減少，多以「缺多少、買多少」為主。

張家烈認為，此次台美關稅確定為15%且不疊加，等同回到過往相對穩定的水準，至少可讓客戶安心，訂單不致流失。他也分析，目前水五金主要競爭國仍以中國與東南亞為主，韓國、日本占比不高，越南雖逐步起步，但技術與成熟度仍有落差；在中國關稅居高不下的情況下，台灣具備相對優勢，只要持續把關品質，未來兩到三年產業前景仍可審慎樂觀看待。