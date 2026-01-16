快訊

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

台美關稅降至15%不疊加 彰化水五金業者這樣看

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台美對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇，彰化水五金產業樂觀。記者黃仲裕／攝影
台美對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇，彰化水五金產業樂觀。記者黃仲裕／攝影

行政院宣布，台美貿易談判團隊於美東時間15日完成總結會議，拍板台灣對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇。對此，彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，這對產業而言是樂觀的好消息，尤其主要競爭國中國大陸關稅高達40%，台灣只要穩定品質，長期訂單可望逐步回溫、趨於穩定。

「等了那麼久，終於有好消息。」張家烈指出，去年4月美方實施10%的暫時性關稅時，業者一度集中出貨、在美國建立庫存，但受限當地消費力，市場消化速度有限。經過這段時間，相關消耗性產品已大致去化完畢，加上轉單涉及法規與認證門檻，客戶態度明顯轉趨保守，年單、季單減少，多以「缺多少、買多少」為主。

張家烈認為，此次台美關稅確定為15%且不疊加，等同回到過往相對穩定的水準，至少可讓客戶安心，訂單不致流失。他也分析，目前水五金主要競爭國仍以中國與東南亞為主，韓國、日本占比不高，越南雖逐步起步，但技術與成熟度仍有落差；在中國關稅居高不下的情況下，台灣具備相對優勢，只要持續把關品質，未來兩到三年產業前景仍可審慎樂觀看待。

台美關稅

延伸閱讀

台美關稅揭曉 賴總統透露4大談判目標籲朝野支持

台美對等關稅15%拍板 新北產業界：中小企業才是穩定就業的關鍵

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

台美關稅15%關鍵在新竹 彭啓明：若沒半導體後盾關稅恐破30%

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。