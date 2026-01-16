台美關稅揭曉 賴總統透露4大談判目標籲朝野支持

台美關稅揭曉，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。賴清德總統今天表示，政府有「四大談判目標」。

賴總統在臉書表示，今天清晨，台美對等關稅的談判已經取得最新進展，政府已經順利達成，對等關稅稅率調降至15%，且不疊加等「四大談判目標」。

賴總統說，第一，台美對等關稅降為15%，且不疊加。待遇與日本、韓國、歐盟等美國主要貿易逆差國相同。過去日韓因有FTA或貿易協定，較我國有優勢，如今競爭立足點更平等，讓台灣傳統產業更有競爭力和出口機會。

第二，賴總統說，台灣是全球第一個、針對美國課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇的國家。其他如木材家具、汽車零組件、航空零組件等，同樣獲得最佳待遇。美方也同意就其他可能成為232調查之品項，未來與我持續談判及協商。

第三，賴總統指出，美國支持「台灣模式」，將在土地取得、水電基礎設施、簽證、稅務等協助我方，協助台灣企業赴美形成產業群聚，加強與美國企業在研發、設計與市場上的合作，讓台灣產業更融入美國經濟體系。

賴總統表示，第四，除了台灣投資美國，美方也同意由美國國家隊來台投資，涵蓋半導體、人工智慧、國防、安控、次世代通訊等五大信賴產業，台美經貿合作會更緊密、創造更多雙贏。

賴總統強調，這項談判成果，將有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。感謝行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮與談判團隊的辛勞，也感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會及行政院各部會在談判過程的投入。

賴總統說，這次對等關稅談判，儘管充滿挑戰，但最終的結果證明，因為每一位台灣人的實力、創造力和爆發力，更因為我們的團結努力，台灣才能在變局中爭取到最佳的競爭位置，未來會更好。他也要呼籲朝野黨團，共同支持台美投資合作備忘錄及後續貿易協議，讓台灣經貿和國家發展大步向前。