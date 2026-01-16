台美對等關稅15%拍板 新北產業界：中小企業才是穩定就業的關鍵

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。圖為佰勍股份有限公司廠區照。圖／新北市經發局提供
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。產業界認為，不管數字多少，有關稅多少都有影響，以新北為例，根留在地的中小企業才是穩定就業的關鍵。

新北市樹林產業園區榮譽理事長黃呈表示，新北市擁有全台最密集的金屬加工、機械與塑膠射出聚落，關稅多少會有影響。雖然去年4月美國宣布關稅，但在這一年多政府支持政策下，其實也幫忙中小企業度過難關。

佰勍股份有限公司總經理、瑞芳產業園區理事長陳世基表示，大企業雖有資源全球布局，但根留新北的中小企業才是穩定就業的關鍵。尤其，新北市政府目前推動企業參展補助及利息補貼方案，對企業拓展海外通路無疑是個很大的助力。

經發局補充表示，面對關稅，去年4月即成立「關稅因應小組」，從紓困、物價、就業三方穩住根基。今年更將加碼參展補助及企業信保融資貸款利息補貼，也將於4月及6月分別籌組出口拓銷團，帶領企業前進中東與美國市場；9月也會辦理國際採洽會，協助企業拓展海外商機。

