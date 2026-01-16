關稅底定後課題 邱德成：長期資本須跟上產業全球布局

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
創投公會理事長邱德成認為，台美關稅底定後的關鍵課題，是台灣長期資本要跟上產業全球布局。圖/本報資料照片
創投公會理事長邱德成認為，台美關稅底定後的關鍵課題，是台灣長期資本要跟上產業全球布局。圖/本報資料照片

台美關稅談判結果揭曉，對於後續的關鍵議題，創投公會理事長同時也是私募股權公會理事長邱德成表示，要讓長期的資本跟得上產業全球布局，保險資金在其中扮演的角色尤其重要。

創投公會和私募股權公會今天發出的聲明也指出，隨著半導體與供應鏈赴美、赴歐布局，「根留台灣、布局全球」已成為產業共識。下一步，值得思考的是，如何讓資本也能有組織地隨產業一起走向全球，形成更完整的產業與金融協同。

邱德成強調，台灣保險資金在海外累積了超過20兆元的投資規模，長期以固定收益商品作為主要配置，資產運作穩健；隨著半導體與AI產業全球布局逐步成形，若能在既有配置基礎上，逐步增加與台灣產業發展更具連結性的投資方向，將有助於讓資金配置與國家產業戰略形成更緊密的互動。

提到長期資本的重要性，邱德成認為，在全球供應鏈重組與AI浪潮之下，國際競爭的關鍵，已不僅是製造能力或出口表現，更在於能否有效整合長期資本，支持產業布局與關鍵基礎建設。美國、日本與歐洲的經驗顯示，創投與私募股權在其中扮演的角色愈來愈重要，成為連結產業、資本與政策的重要橋梁。

對於創投跟私募股權未來扮演重要橋樑的潛力，邱德成分析，台灣在這方面具備良好的基礎。一方面，台灣擁有世界級的半導體與科技產業。另一方面，民間長期資金規模龐大，特別是保險資金與機構投資人，具備穩定、耐心與長期配置的特性。若能進一步強化制度設計，將有助於讓這些資金更有系統地參與國家產業發展。

創投公會也提出海外科技園區的重要性。邱德成分析，「海外科學園區」與高科技產業聚落，正是兼具產業戰略與長期收益特性的投資標的。透過創投與私募股權的平台，引導長期資金參與相關建設，不僅可協助台灣中小企業降低跨國設廠的門檻，也能運用園區穩定租金與現金流的特性，提供保險資金與機構投資人合適的長期投資選項。

