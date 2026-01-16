台美關稅15%關鍵在新竹 彭啓明：若沒半導體後盾關稅恐破30%

台美關稅正式敲定，台灣輸美商品關稅降至15%，與日韓看齊。環境部長彭啓明今至新竹縣視察豆子埔溪水環境改善工程時指出，這次關稅協議之所以能談到對台灣有利，「關鍵就在新竹」，沒有半導體產業做後盾，「這個約怎麼談得下去？」

彭啓明指出，關稅今天定案，台灣最後談到的條件「相當不錯」、對台灣有利，但這份有利的關鍵「就在新竹」，沒有半導體業當我們國家的後盾，這個約怎麼談得下去？「我們可能就被扣30、40%了」。

彭啓明也強調，新竹聚集大量科技公司、許多從業人員在此生活，「我們怎麼可以讓大家聞到臭味、喝到不乾淨的水？」也因此環境部願意「擠破頭」挪出1.2億支持地方改善，盼完工後打造比韓國清溪川更漂亮的觀光景點。

彭啓明也回顧他上任後不久就面對新竹縣竹東鎮「垃圾山」等環境問題，並提到頭前溪上游的竹東掩埋場已在去年5月左右完成清理，強調頭前溪水質「可以喝、乾淨、符合規範」，要新竹市民、縣民放心；後續也會持續監控，並與新竹縣政府站在一起把關水質，讓溪流水環境更好。

針對先前竹北異味問題，彭啓明說，縣長、縣府團隊與竹北市公所都曾與他聯繫，環境部已進入異味熱區公園稽查，雖元凶沒抓到，但已產生嚇阻效果。他也拜託市民代表、里長與議員協助通報，若再聞到異味要立即反映，環境部會採取科技執法，把異味來源揪出來。

彭啓明表示，今天最重要的是豆子埔溪的整治計畫，盼未來能打造成觀光亮點，他並提到縣長楊文科期許以韓國清溪川作為參考，認為新竹可以做得比他們更漂亮、更好。彭啓明也笑說，希望周邊房價不要漲太多，讓大家住得開心，工程預計600天完工，屆時也希望地方持續支持，共同把水環境做出成績。