台美關稅15%關鍵在新竹 彭啓明：若沒半導體後盾關稅恐破30%

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
環境部長彭啓明今至新竹縣視察豆子埔溪水環境改善工程開工動土典禮。記者黃羿馨／攝影
台美關稅正式敲定，台灣輸美商品關稅降至15%，與日韓看齊。環境部長彭啓明今至新竹縣視察豆子埔溪水環境改善工程時指出，這次關稅協議之所以能談到對台灣有利，「關鍵就在新竹」，沒有半導體產業做後盾，「這個約怎麼談得下去？」

彭啓明指出，關稅今天定案，台灣最後談到的條件「相當不錯」、對台灣有利，但這份有利的關鍵「就在新竹」，沒有半導體業當我們國家的後盾，這個約怎麼談得下去？「我們可能就被扣30、40%了」。

彭啓明也強調，新竹聚集大量科技公司、許多從業人員在此生活，「我們怎麼可以讓大家聞到臭味、喝到不乾淨的水？」也因此環境部願意「擠破頭」挪出1.2億支持地方改善，盼完工後打造比韓國清溪川更漂亮的觀光景點。

彭啓明也回顧他上任後不久就面對新竹縣竹東鎮「垃圾山」等環境問題，並提到頭前溪上游的竹東掩埋場已在去年5月左右完成清理，強調頭前溪水質「可以喝、乾淨、符合規範」，要新竹市民、縣民放心；後續也會持續監控，並與新竹縣政府站在一起把關水質，讓溪流水環境更好。

針對先前竹北異味問題，彭啓明說，縣長、縣府團隊與竹北市公所都曾與他聯繫，環境部已進入異味熱區公園稽查，雖元凶沒抓到，但已產生嚇阻效果。他也拜託市民代表、里長與議員協助通報，若再聞到異味要立即反映，環境部會採取科技執法，把異味來源揪出來。

彭啓明表示，今天最重要的是豆子埔溪的整治計畫，盼未來能打造成觀光亮點，他並提到縣長楊文科期許以韓國清溪川作為參考，認為新竹可以做得比他們更漂亮、更好。彭啓明也笑說，希望周邊房價不要漲太多，讓大家住得開心，工程預計600天完工，屆時也希望地方持續支持，共同把水環境做出成績。

豆子埔溪水環境改善工程總經費1.9億元，由環境部挹注近1.2億，將為竹北帶來水環境的全面翻轉，引進地下化的「自然礫間處理水淨場」與「截流設施」，幫河流裝上「超強濾水器」，讓河岸空氣更清新，讓河水不再混濁，告別「臭與濁」。

環境部長彭啓明今至新竹縣視察豆子埔溪水環境改善工程時指出，這次關稅協議之所以能談到對台灣有利，「關鍵就在新竹」，沒有半導體產業做後盾，「這個約怎麼談得下去？」記者黃羿馨／攝影
環境部長彭啓明今至新竹縣視察豆子埔溪水環境改善工程時指出，這次關稅協議之所以能談到對台灣有利，「關鍵就在新竹」，沒有半導體產業做後盾，「這個約怎麼談得下去？」記者黃羿馨／攝影
