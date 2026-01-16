台美關稅15% 綠：談判大成功、與美國強強聯手

台美關稅談判結果出爐。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天受訪說，這次的關稅談判是大成功，這一次台灣不只過關，還過得漂亮，增加台灣產業的國際競爭力，台美強強聯手。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

針對台美關稅談判結果，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪。吳思瑤說，這次關稅談判無庸置疑是大成功。從今天台股的表現來看，對比藍白為反對而反對、為批評而批評，難道肯定、恭喜自己的國家有這麼困難。

吳思瑤表示，台灣在這一次的關稅談判不只過關，而且過得漂亮。從短期來看，台灣獲得世界的優等生，可增加台灣產業的國際競爭力；就長期而言，台灣跟美國能強強聯手，「魚幫水，水幫魚」。

吳思瑤指出，就內容來看，這次談判獲得3個第一、3個唯一，包括對美關稅爭取到15%，與歐盟、日、韓這些美國主要貿易國齊平，並列第一，也爭取到232條款的最優惠待遇，這是目前的第一，更是唯一；此外，美方認同並接受台灣以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作。

吳思瑤說，台灣與美國強強聯手，成為世界半導體產業的最強火車頭，這也是總統賴清德上任就開始擘畫打造的非紅半導體供應鏈、打造台灣為核心的民主半導體供應鏈。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則說，把台積電說成是美積電，這完全漠視世界民主國家對於企業自主經營的保障，也沒有去理解公司的企業管理與全球布局，這種說法根本非常荒謬與可笑。

媒體問到，未來此協議案送立法院審查時，有在野立委主張嚴審。鍾佳濱說，對於行政院送來的案子，立法院都要進行審查，希望朝野要以符合國家利益為最優先事項。