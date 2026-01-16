影／台美關稅談判揭曉 鄭麗文批：不堪的結果當成重大成就

台美關稅談判美東時間15日結束總結會議，國民黨主席鄭麗文今天上午參加桃園黨慶活動受訪時表示，覺得非常痛心，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把如此不堪的談判結果當成重大成就；事實上，關稅15趴不疊加，是最起碼的要求，「我們也不過是比照日韓，有甚麼值得高興？」

按媒體報導，台美雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等，總結會議後，台美簽署投資合作備忘錄（MOU）

鄭麗文指出，日韓早在幾個月前就拍板定案，台灣為什麼慢這麼多？經過這麼幾個個月之後，只換來15%的關稅不疊加而已，中間提出甚麼巨大代價才換來跟別人一樣的待遇？第一，美國商務部毫不掩飾地說，「台灣必須讓川普開心」，賴清德總統拿甚麼討川普開心？美國說台灣半導體40趴的產量必須移到美國，如果真的把台灣的半導體當作護國神山，那不就是拿家底與護國神山完全外移掏空，台灣未來要靠甚麼？民進黨還有甚麼好高興的。

另外，5000億美金的巨額投資，相較於南韓3500億、日本5500億，以經濟體規模而言，台灣的5000億美金簡直是不可思議的天價。但是，除了5000億美金，還答應1.25兆的特別軍購預算，內容幾乎是空白支票白紙一張，都些是不是這幾個月來，賴清德政府為了換來區區跟人家一樣的15趴關稅，所付出的無法彌補的代價？請問，「半導體產業被掏空，民進黨竟然還開心地說要去美國投資高科技的供應鏈，居然還高興說美國給我們特別待遇」。

鄭麗文強調，如果那邊（美國）是經濟商業有高度投資誘因，不需政府、不須美國，所有的業者早過去了，就算有這些誘因業者都不一定去，真正的原因是地緣政治的壓力，若不是賴政府的低頭，半導體產業會願意到美國設廠投資嗎？這是一個路人皆知的答案，何必自欺欺人，何必到今天還可以厚著臉皮說這是個好消息呢？當台灣的科技、人才、資金、經濟的底氣，都必須嚴重被掏空外移，這是嚴峻的國安挑戰與危機，而政府居然當成喜事、政績。如果賴清德政府若不學會「誠實」兩字，只會自欺欺人，「萊爾校長」永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境，靠謊言來掩飾執政無能、保台不力，連因應的能力都沒有。

鄭麗文說，在野黨不願意看到國家如此處境，很願意幫忙，很願意共同商討對策，可惜從頭到尾一貫黑箱，不讓任何人參與或知道，等到翻盤了，沒有任何轉圜餘地，硬要我們吞下去，怎麼吞？怎麼吞？這可是攸關台灣未來的發展，過去幾十年的根基與國力全搬空了，殺雞取卵，豈是長久之道，「國難當頭，還在慶祝，還在做認知作戰」，這才是今天台灣真正面臨最重要的威脅。