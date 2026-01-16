快訊

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

台美關稅敲定代價 台積電前工程師憂：半導體產業全搬去美國

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議曾獻瑩。本報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨北市議曾獻瑩。本報系資料照／記者余承翰攝影

台美關稅經雙方多次談判達共識，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩今指出，結果相當令人擔心，半導體產業鏈恐怕要整個被搬到美國去，也憂中小企業赴美投資血本無歸，呆帳恐全民埋單。

曾獻瑩表示，第一是投資的金額過於龐大，新台幣16兆元相當於台北市一年預算的80倍，北市可用80年。

他說，第二是半導體產業鏈恐怕要整個被搬到美國去，出得起錢的大廠商就自己出錢，總共要負擔新台幣8兆元，另外8兆元就是由銀行來融資擔保，出不起錢的中小企業、這些供應鏈商就由融資擔保拿到金錢投資美國。

曾獻瑩直言，還有審查的標準會是什麼？以後會不會出現小吃店投資美國等情況發生，所有的風險由誰承擔？如果血本無歸，是不是就由公股銀行來承擔、認列呆帳，是不是又是全民來承擔？這些都是要思考跟以後未知的風險，相當令人的擔心。

台美關稅 曾獻瑩

延伸閱讀

16兆科技業赴美投資只換關稅降5% 賴士葆：賴總統拿祖產討川普開心

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

你的TPASS通勤月票還有救？藍營要中央優先審沒爭議預算

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。