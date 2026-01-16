工商協進會：肯定台美關稅成果 應強化投資台灣誘因、避免產業空洞化

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

針對台美關稅談判達成初步共識、確立15%關稅待遇，中華民國工商協進會16日表示，肯定談判成果，針對產業赴美投資承諾，則建議區分「企業投資」及「政府保障」部分，並同步強化「投資台灣」政策誘因，避免產業空洞化疑慮。

工商協進會表示，對談盤成果表達肯定。本會認為，在當前複雜的國際貿易情勢下，談判團隊能爭取到比照日、韓及歐盟等之稅率待遇，獲得明確且不疊加的保障，對於穩固我國高科技及資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義。

此外，對於投資承諾部分，工商協進會建議，應區分企業投資與政府保證兩部分審慎處理。就2,500億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，工商協進會建議政府，在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

至於2,500億美元之政府信用保證部分，工商協進會指出，政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證之授信標準建立透明機制，以落實對產業海外佈局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。

除關稅待遇外，企業界期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）之實質進程，並爭取美方放寬我國專業技術人才派駐之簽證便利，方能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。

工商協進會指出，期許政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施。

台美關稅

