台美關稅拍板！賴總統密切關注談判過程：其實我們也都沒有睡覺

賴清德總統宣布台美對等關稅今天清晨已經擬定，他說，這次的談判，我方承諾政府將協助台灣的企業，出資投資美國2500億美元，台灣的政府將運用信用保證，達成稅降為15%且不疊加最惠國待遇、232關稅一定額度內免稅等四個目標，以台灣模式進軍美國供應鏈，他也呼籲，未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

賴清德今早赴台中參加百工百業博覽會，會前他受訪時說，行政院副院長鄭麗君等人今在駐美代表處開記者會說明結果，他也扼要做一些補充。這次的談判，我方承諾政府將協助台灣的企業，出資投資美國2500億美元，台灣的政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元，我們因此得到四個目標。

賴清德說明，第一目標，對等關稅降為15%，同時不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、美國跟歐盟相同的待遇，過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國，相對是對台灣的商品銷往美國是有競爭優勢的，但是現在大家全部都拉平，反而提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

第二目標，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。其他適用232條款的一些商品，包括木材家具、汽車零組件，或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三目標是台灣模式得到美國的支持，後續美國會協助台灣，在土地取得水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚，那這樣有助於台灣的企業跟美國的企業在研發設計，還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

第四個目標是不僅僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，那投資的對象包括半導體人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德指出，今天的談判未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，他盼國人都能夠團結合作。那在這裡我也要感謝談判團隊的辛勞，以及相關部會都非常辛苦，在談判的時候都在過美國時間，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺」，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂後，才放下心來，我們大家一起努力，台灣未來會更好。他也呼籲，未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。