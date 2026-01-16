關稅拍板考驗才要來臨…民眾黨：為讓川普滿意 還要退讓多少？

台美關稅拍板，降至15%且不疊加。民眾黨表示，「台灣的考驗才要來臨」，外交談判的核心在於對等與國家利益，而非單方面的讓利與配合，民眾黨堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以「切香腸」方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨表示，針對行政院公布美台關稅談判結果，及美國商務部長盧特尼克直言台灣鉅額投資是為「讓川普總統滿意」、目標轉移40%產能至美國一事，感到高度憂慮，民眾黨支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，但外交談判非單方面讓利與配合，堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨指出，真正的談判，應該是「有予有取」。既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。然而看到的卻是政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，「這不是投資，是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？」

民眾黨更說，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」，就在政府大舉承諾輸出資本同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言「自己擔心台灣的電力供應。」如果沒有足夠電力，將無法支持AI的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。

「護國神山沉痛預警，政府聽到了嗎？」民眾黨質疑，台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

民眾黨還說，當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走四成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？所謂的「矽盾」價值在於「不可取代性」。當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值，理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾作為一次性的保護費上繳。

「談判結束了，台灣的考驗才要來臨。」民眾黨強調，支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，請執政黨告訴人民，為「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損部分如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？