快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

台美關稅談判定錨 龔明鑫點出對台四大意義

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台美關稅談判定錨，經濟部長龔明鑫16日表示，無論傳統產業或高科技產業，這次談判都讓台灣在美國市場「站上立足點平等、甚至更有利的位置」，不僅有助安定企業信心，也為後續投資與產業布局定下方向。

龔明鑫指出，談判結果出爐後，企業界與投資人反應正面，他清晨即接獲產業界回饋，認為結果「比原先預期好」。他形容這心情就像「撥雲見日，破繭而出」，對經濟部而言，這次談判至少帶來四個重要意義。

首先，對中小企業與傳統產業而言，這次關稅談判破除長年弱勢。龔明鑫說，台灣過去未與美國簽署自由貿易協定（FTA），在關稅結構上長期居於不利位置；反觀日韓因與美國有FTA，多數產品享有零關稅。此次談判後，台灣對美出口關稅與日韓「拉齊」，多數傳統產業適用15%稅率，等同站在同一條起跑線。

他舉例，過去台灣部分工具機產品對美出口稅率高達40%，而日韓為零關稅，如今三方同為15%，台灣反而取得相對改善的競爭條件。龔明鑫轉述產業界看法指出，只要在平等條件下競爭，台灣企業並不畏戰，這也是政府努力爭取的核心目標。

第二，攸關232條款的不確定性也大幅降溫。龔明鑫說，過去一段時間因232調查可能加徵關稅，讓企業心情浮動；如今談判結果出爐後，產業「心情就篤定下來。」

他指出，台灣出口至美國的產品中，台灣出口美國的ICT項目占比在2020年已超過八成，近年比重可能更高。這些產品原本多屬零關稅，如今在符合條件下，仍可維持零關稅待遇。換言之，未來在美國市場，台灣傳統產業可望以15%最惠關稅進入市場，高科技產業在232條款下，則朝豁免、零關稅方向發展。

第三，投資布局方面，龔明鑫強調，半導體仍是核心。經濟部內部初步估算，5奈米以下先進製程產能，2030年台灣與美國的比重約為85%對15%，到2036年約為80%對20%。在既有規劃下，台灣仍將是全球最重要的AI與先進半導體生產基地，而美國則是最主要的AI應用與市場中心。

他指出，這樣的分工關係，也正是台美在談判中所形塑的「戰略夥伴關係」。台灣專注於高效率製造，美國則在應用端與市場端發揮優勢，形成互補、而非排擠的產業結構。

第四，談判內容也特別納入「雙向投資」。龔明鑫說，美國企業可加大對台投資，聚焦五大信賴產業與生技產業，包括半導體、AI、軍工、能源等領域。透過雙向合作，有助補齊台灣半導體產業在記憶體、材料與設備等環節的不足，強化整體半導體生態系。

他表示，美國在設備、材料與部分記憶體技術具備優勢，透過合作可協助台灣「把生態系build up起來」，是雙贏的局面。不僅對半導體，也對無人機、智慧型機器人、量子科技等下一世代產業發展具有關鍵意義。

台美關稅

延伸閱讀

影／台美關稅結果出爐 龔明鑫：可望成為台灣優勢

經部：台美經濟對話EPPD登場 龔明鑫將率團赴美主談

龔明鑫與大發廠商座談！聚焦對美關稅、移工勞退 林岱樺陪同

2025大師論壇／經濟部長龔明鑫：任何狀況 台灣都有路走

相關新聞

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立...

工商協進會：肯定台美關稅成果 應強化投資台灣誘因、避免產業空洞化

針對台美關稅談判達成初步共識、確立15%關稅待遇，中華民國工商協進會16日表示，肯定談判成果，針對產業赴美投資承諾，則建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。