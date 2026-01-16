台美關稅談判定錨 龔明鑫點出對台四大意義

台美關稅談判定錨，經濟部長龔明鑫16日表示，無論傳統產業或高科技產業，這次談判都讓台灣在美國市場「站上立足點平等、甚至更有利的位置」，不僅有助安定企業信心，也為後續投資與產業布局定下方向。

龔明鑫指出，談判結果出爐後，企業界與投資人反應正面，他清晨即接獲產業界回饋，認為結果「比原先預期好」。他形容這心情就像「撥雲見日，破繭而出」，對經濟部而言，這次談判至少帶來四個重要意義。

首先，對中小企業與傳統產業而言，這次關稅談判破除長年弱勢。龔明鑫說，台灣過去未與美國簽署自由貿易協定（FTA），在關稅結構上長期居於不利位置；反觀日韓因與美國有FTA，多數產品享有零關稅。此次談判後，台灣對美出口關稅與日韓「拉齊」，多數傳統產業適用15%稅率，等同站在同一條起跑線。

他舉例，過去台灣部分工具機產品對美出口稅率高達40%，而日韓為零關稅，如今三方同為15%，台灣反而取得相對改善的競爭條件。龔明鑫轉述產業界看法指出，只要在平等條件下競爭，台灣企業並不畏戰，這也是政府努力爭取的核心目標。

第二，攸關232條款的不確定性也大幅降溫。龔明鑫說，過去一段時間因232調查可能加徵關稅，讓企業心情浮動；如今談判結果出爐後，產業「心情就篤定下來。」

他指出，台灣出口至美國的產品中，台灣出口美國的ICT項目占比在2020年已超過八成，近年比重可能更高。這些產品原本多屬零關稅，如今在符合條件下，仍可維持零關稅待遇。換言之，未來在美國市場，台灣傳統產業可望以15%最惠關稅進入市場，高科技產業在232條款下，則朝豁免、零關稅方向發展。

第三，投資布局方面，龔明鑫強調，半導體仍是核心。經濟部內部初步估算，5奈米以下先進製程產能，2030年台灣與美國的比重約為85%對15%，到2036年約為80%對20%。在既有規劃下，台灣仍將是全球最重要的AI與先進半導體生產基地，而美國則是最主要的AI應用與市場中心。

他指出，這樣的分工關係，也正是台美在談判中所形塑的「戰略夥伴關係」。台灣專注於高效率製造，美國則在應用端與市場端發揮優勢，形成互補、而非排擠的產業結構。

第四，談判內容也特別納入「雙向投資」。龔明鑫說，美國企業可加大對台投資，聚焦五大信賴產業與生技產業，包括半導體、AI、軍工、能源等領域。透過雙向合作，有助補齊台灣半導體產業在記憶體、材料與設備等環節的不足，強化整體半導體生態系。

他表示，美國在設備、材料與部分記憶體技術具備優勢，透過合作可協助台灣「把生態系build up起來」，是雙贏的局面。不僅對半導體，也對無人機、智慧型機器人、量子科技等下一世代產業發展具有關鍵意義。