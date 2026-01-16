關稅15%不疊加 賴總統呼籲朝野支持談判協議

台美關稅談判總結16日宣布為「15%不疊加」，賴清德總統表示，這次談判，我方承諾政府將協助台灣的企業，出資投資美國2,500億美元，並達成四項目標。他率先呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

賴總統表示，台美對等關稅在今天清晨已經底定這一個好消息。鄭麗君副院長、楊珍妮政委也負責任的，第一時間就在美國召開記者會，今天早上十點鐘，行政院院長也在行政院，特別對國人做詳細、清楚的說明，因此現在他僅扼要做一些補充。

賴總統說，這次的談判，我方承諾政府將協助台灣的企業，出資投資美國2,500億美元，台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度2,500億美元，我方因此得到四個目標。

他指出，第一個是對等關稅降為15%，同時不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、美國跟歐盟相同的待遇。

他提到，過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國，相對是對台灣的商品銷往美國是有競爭優勢的，但是現在大家全部都拉平，反而提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

賴總統說，第二，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。其他適用232條款的一些商品，包括木材家具、汽車零組件，或是太空產業的零件等，也可獲得最優惠稅率。

他也說，第三，台灣模式得到美國支持，後續美國會協助台灣，在土地取得水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚，那這樣有助於台灣的企業跟美國的企業在研發設計，還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

賴總統表示，第四，不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，那投資的對象包括半導體人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴總統強調，今天的談判未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望國人同胞都能夠團結合作。他感謝鄭麗君、楊珍妮談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，或是在台灣透過視訊的談判，都非常辛苦。

他說，也感謝蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、國安會，以及行政院相關的部會都非常辛苦，在談判的時候都過美國時間，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程」，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，大家才放下心來。

賴總統表示，大家一起努力，台灣未來會更好。他先呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。