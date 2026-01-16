台灣模式怎麼赴美投資？ 鄭麗君強調與日韓模式不同

行政院副院長鄭麗君16日指出，對於「台灣模式」美方表達高度認同，美方承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源，對於赴美投資的額度，仍是以企業自主為主要，與日韓的投資模式不同，我方將採台灣企業自主投資2,500億美元，最高2,500億美元企業授信額度方式。

鄭麗君指出，台灣模式有三大重點，第一是「企業自主投資」。政府指出，相關投資數字並非憑空推估，而是透過多次產業座談、企業訪談與調查，深入掌握半導體與 AI 產業供應鏈上下游企業的實際投資規劃後加總而成，其中已包含企業目前正在執行的投資計畫，反映的是企業依市場與客戶需求所做出的自主決策。

第二是「信用保證、非政府出資」。為支持企業赴美布局，政府將透過信用保證機制，協助金融機構在專業授信審查下，提供最高上限 2,500 億美元的授信額度。相關承諾強調「上限」概念，並非政府實際出資，與日、韓由政府直接投入資金的模式有所不同。

鄭麗君說明，台灣在中小企業信用保證方面已有長期且成熟的經驗，整體理賠率僅約 1%。未來針對高科技產業，貸款保證成數可不必如中小企業般偏高，但信保承作的融資倍數則可相對提高，藉此建立符合高科技產業特性的金融支持機制，相關細節也將持續與金融業界討論。

第三是「台灣模式」的核心關鍵，則是透過台美政府之間的 G2G 合作，共同打造有利於企業發展的產業聚落。鄭麗君表示，這並非將台灣科學園區模式原封不動移植到美國，而是借鏡過去台灣產業聚落成功的經驗，與美方合作形塑有利投資的整體環境。

鄭麗君強調，在相關談判中，我方也向美國爭取土地、水電等基礎設施支援，以及更便捷的行政措施與友善法規環境，相關內容已獲美方回應，並納入雙方投資 MOU 之中。「台灣模式」是台灣產業多年來累積的共同成果。未來在持續深耕本土產業的同時，也將以此模式支持企業擴大國際布局，並協助美國建立本土高科技供應鏈，達成台美產業合作的互利雙贏與長期戰略夥伴關係。