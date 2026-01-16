台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內投資力道，影響國內經濟成長表現。接下來因美元需求大增，可能影響外匯市場造成台幣貶值，有利出口，但影響進口物價。也有學者擔心，台灣承諾對美投資5千億美元中中的一半即2500億美元是與台積電有關的半導體先進製程，與日韓投資美國項目多元化不同，政府要特別注意。

中央大學經濟系教授吳大任表示，關稅談判結果，台灣民間投資加上政府融資保證金額高達5千億美元，如果廠商投資重心移到美國，其在台投資一定會受到排擠，民間投資向來是台灣經濟成長的主要動能，一旦廠商投資力道減弱，不是只看短期變化，未來三年、五年經濟成長都會受影響。

吳大任說，對美投資加碼除了錢過去，人才也要跟著過去，如果高薪家庭都移居美國，所有消費都在美國，對台消費及房地產都有影響，影響未來台灣內需表現。

其次，他指出，台灣廠商大規模投資美國，民間投資加政府融資保證達5千億美元，這些都要用美元，接下來這幾年可能外匯市場美元需求大幅上升，加速台幣貶值，對出口有利但不利進口，可能影響未來國內物價。

他也質疑，除了目前官方已宣布的內容，政府過去還提到增加對美能源、農產品採購，以及美國汽車進口關稅可能調降，這些難道美方沒有要求嗎？這些外部成本，政府都應該讓國人知道。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，投資金額若是2500億美元加上信用保證2500億美元，看起來好像與日本、南韓差不多，但要看投資內容是什麼？其中除了是否涵蓋台積電原本的1650億美元外，美國要的就是台灣的半導體晶片及設備，這些都是台灣先進及核心項目，與日韓被要求的多元投資項目不同，其對台灣的影響，政府應該要注意。其次，台灣經濟量體與日、韓不同，台灣被要求投資金額並不算少。

劉大年表示，對等關稅調降到15%，的確可以緩解傳產壓力，但至今好像沒談到台灣要如何對美國市場開放，由於各國都被要求對美開放市場，台灣部分還不清楚，也不能掉以輕心。

劉大年說，美國川普總統對各國施壓，相信談得再好，沒有一個國家會高興；而且日、韓及歐盟等國去年就與美國談定，今年才要陸續實施，各國要如何滿足美方要求，以及後續影響評估，仍值得後續密切觀察。