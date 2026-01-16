快訊

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北即時報導
美台關稅談判獲致共識，關稅稅率為15%，但台灣承諾要對美國投資5000億。雙方談判代表美國商務部長盧特尼克（左）與台灣行政院副院長鄭麗君（右）在會談後合影。圖／行政院提供
美台關稅談判獲致共識，關稅稅率為15%，但台灣承諾要對美國投資5000億。雙方談判代表美國商務部長盧特尼克（左）與台灣行政院副院長鄭麗君（右）在會談後合影。圖／行政院提供

台美對等關稅成塵埃落定，不過美國商務部長盧特尼克受訪時回應，目標在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能4成轉移至美國本土。對此，行政院副院長鄭麗君回應，這是美國希望本土晶片自給率的國安目標，我方身為高科技夥伴也參與其中，一起在美振興AI產業，但也不會只有台灣單獨完成。

美國商務部美東時間15日宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣半導體與科技企業將直接對美投資至少2500億美元（約新台幣7.9兆元），包含在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力，且台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，形同台灣企業對美投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。

盧特尼克在台美關稅出爐後受訪提及，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間就可以免關稅進口半導體，但總部位於台灣不在美國建廠的晶片公司，可能面臨100%關稅，他說美國總統川普任內目標，是將台灣4成半導體供應鏈及產能轉移到美國。

對此，鄭麗君回應，就他們的理解，這是美國希望本土晶片自給率的國安目標，當然每個國家有要追求的國安目標，我方身為高科技夥伴也參與其中，而美國也有其他友好的高科技夥伴或是友好IDM半導體業者，大家一起在美國共同振興AI產業，引領AI商機，這也不是由台灣單獨來完成。對台灣更重要的是，如何支持台灣高科技產業在國際擴大及延伸。

媒體追問，美方對台灣半導體公司在美設廠豁免有何條件？鄭麗君解釋，半導體232條款及衍生品關稅，是一個未來式的稅，最近看到美國政府公布的行政命令是第一階段，只是針對出口至美國、再轉口到美國以外各國等少數特定先進晶片，加徵25%關稅，比較實質的半導體及衍生品的稅，會在第二階段公布。

鄭麗君說，若美國未來制定232半導體及衍生品相關關稅，美方提供優惠模式是，美國給台灣零關稅2.5倍配額，也就是投資產能2.5倍配額裡都是零關稅，同時我方同時爭取到配額以外的項目，可以享有15%優惠關稅，若是低於15%，也將從其低者稅率給予台灣，相當於台灣享有配額內零關稅、配額外15%關稅。

