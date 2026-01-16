16兆科技業赴美投資只換關稅降5% 賴士葆：賴總統拿祖產討川普開心

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
美國華府同意將台灣商品關稅降至15%，台灣半導體業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立委賴士葆今轟，賴清德總統根本是在賣祖產，只為尋得美國總統川普的開心。

美方同意將台灣商品關稅由20%降至15%，台灣半導體業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元，分別為直接投資2500億美元，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。美台雙方簽署投資MOU。

美國商務部長盧特尼克也表示，「在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。」

賴士葆表示，5千億美元投資換降5%關稅，幾乎跟日本投資條件一樣，但是日本的GDP是台灣的5倍左右，而且台灣還要奉送4成台灣的半導體供應產業鏈、高技術青壯人才的輸出，如再算上採購清單不明的1.25兆元軍火，賴清德根本是在賣祖產只為尋得川普的開心。

國民黨立委謝龍介今受訪則駁斥「唱衰說」，表示半導體產業外移就是幾近掏空，不嚴重嗎？針對傳統產業，關稅從20%變15%，有解決問題嗎？這些產業幾乎是「毛三到四」，毛利不超過8%，再課15%關稅，恐怕未來會面臨退場，就業怎麼辦？失業率是否提升？最惠國就是15%打底，從20%降到15%，以為談到很好嗎？

謝龍介說，不要忘了產業哀鴻遍野，這些製造業無法負擔15%關稅，現在有的廠家是說跟美國買家，要求負擔一半，美國的買家幫忙負擔一半以後，勉強可以撐一下，還是因為有社會道義的責任，員工跟了2、30年，必須讓員工的家庭繼續生活下去，這是他所聽到這些中小企業的老闆感慨講法。不需要批評，也不需要挑撥，這是我國要共同面對的嚴峻考驗。

台美關稅 賴士葆

