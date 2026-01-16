台美簽關稅拍板 江啟臣：台廠已失去的先機及訂單如何找回？

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台美關稅達成15%不疊加共識，立法院副院長江啟臣今天表示，傳統製造業「黃金搶救期已經過去」，產業正從淘汰戰轉入耐力戰。記者黑中亮／攝影
台美關稅談判結果出爐，台灣對等關稅調降為15%且不疊加。立法院副院長江啟臣今天表示，近半年來20%疊加關稅已讓部分製造業面臨減班潮、無薪假，甚至關廠壓力，現在關稅降至15％不疊加，雖讓廠商有機會與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去的先機及市場訂單未來要如何找回，恐怕仍是未知的挑戰。

江啟臣表示，台美經貿關稅談判從去年4月啟動至今，終於昨日台美雙方進行第六輪實體談判，並簽署投資MOU（合作備忘錄）。目前可見資訊包括「關稅」與「投資」外，一直在討論的農產、水產、汽車產業未公布明確的訊息，期盼行政院儘速到立法院正式向國人報告。

江啟臣說，關稅談判小組爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。這對台中的鋼鐵加工、鋁合金組件至關重要，因為豁免或優待232國安關稅，能為業者在國際競爭中省下稅負，確保台中作為全球高端金屬加工中心的地位。但由於美方尚未宣布232關稅，未來實際稅率的數額、造成的衝擊有多大，行政部門應該要密切掌握。

江啟臣說，本項關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，目前台美雙方規劃的5000億美元投資，區分為兩類，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

江啟臣說，這筆鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大的供應鏈移動，台中的精密機械設備、自動化系統廠商，有機會藉此跟隨大廠赴美設立「維修中心」或「組裝線」，從單純出口轉向「在地服務」。然而，這也意味著台灣必須將大量資本與產能移往美國，中部優秀的精密機械工程師可能被抽調至美國廠，加劇台灣在地人才短缺問題；再者廠商必須適應美國高昂的勞工與電力成本，這對台灣的小型傳產將會是巨大的考驗。

江啟臣表示，總而言之，這項「以投資換稅率」的新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦、全面升級轉型，仍有一段漫長的路要走。縱使爭取到與日本、韓國、歐盟同樣15％的關稅稅率不疊加，但現實是已經落後競爭對手近半年的時間，產業根本笑不出來，現在政府要做的是在確定稅額後與民間齊心協力付出雙倍的努力追回過去流失的訂單，如此方能讓台灣產業真正地在這波關稅浪潮中重新站起。

江啟臣表示，此刻也是臺灣傳統製造業從「淘汰戰」進入「耐力戰」的開始，具體建議政府要積極協助產業技術轉型、服務轉型、策略轉型，導入AI自動化減少人力需求，在美國建立產業共同據點，降低中小企業單打獨鬥的成本，整合產業的能量，除製造、銷售還要創造其他的附加價值，打造不同的產業特色及產業競爭力，以求最短時間內帶領業者在國際競爭中突圍。

