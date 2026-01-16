汽車進口關稅是多少？ 鄭麗君這樣說

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美關稅底牌雖已揭曉，不過外界最關心的市場開放部分，似乎完全沒有提到，尤其是民眾相當關心的汽車開放部分，行政院副院長鄭麗君表示，有關市場開放的部分會再跟貿易代表署來簽署台美對等貿易協議時，再完整的向大家報告。此外對於21世紀貿易倡議，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，此次對等貿易談判協定其範圍比拜登政府時期推動的 21 世紀貿易倡議更為廣泛。

台美經貿工作小組表示，由於我國是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此我方在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商。

工作小組指出，經總結會議確認，我方取得半導體、半導體衍生品業者對美投資一定配額免稅的優惠條件，且配額外仍享有最優惠稅率，其稅率待美方未來進一步公布。除半導體關稅優惠待遇外，我方也成功爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇。

不過這些僅是針對我方輸美的關稅進行說明，外界也更加關心取的如此好的成績，我方市場究竟開放了哪些，對此，鄭麗君在今日的記者會上並未直接說明，僅是表示，「關市場開放的部分會再跟貿易代表署來簽署台美對等貿易協議時，再完整的向大家報告。」

此外，對於先前台美雙方早已在進行中的台美21世紀貿易倡議，楊珍妮則表示，關於與過去「21 世紀貿易倡議」的差異。當時雙方有第一階段的成果，第一階段中，已經涵蓋法規健全的相關內容，包括法規制定前要事先公告，並讓民眾有表達意見的機會，這些原本就已納入架構之中。不過，在這次的談判中，雙方進一步擴大了原先討論的範圍，將當初尚未充分納入的議題，例如農業、勞動相關議題，以及勞動標準與環境保護等，一併納入。

楊珍妮說，此次全面性的對等貿易談判協定，範圍相當廣泛，除了關稅與非關稅措施之外，還包括國內法制的健全、環境保護、數位貿易、經濟安全，甚至進一步擴大到商業機會的相關內容，整體而言，這是一項全面性的協定，其範圍比拜登政府時期推動的21世紀貿易倡議更為廣泛。

