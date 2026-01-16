時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

快訊

聯合新聞網／ 綜合整理

圖/聯合新聞網製，AI協作
圖/聯合新聞網製，AI協作

台美關稅大進展，2025年4月美國前總統川普（Donald Trump）宣布對台加徵「對等關稅」30%，雙方共進行了6輪談判，關稅稅率由最初的32%，先降至20%，最終定案到今天宣布的為 15%。帶你回顧這六次談判的轉折事件時間軸。

第一輪 2025年 5月1日 【首度交鋒】

針對美方於4月2日宣布的「32% 對等關稅」（Liberation Day Tariffs）進行初步溝通。行政院副院長鄭麗君率團，向美方說明台灣貿易順差結構，爭取區隔對待。

雙方就「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題進行多輪談判。

第二輪 2025年 6月25-26日【建立架構】

雙方就關稅計算公式進行技術性協商。台灣提出「台灣模式」供應鏈合作方案，試圖以擴大對美投資換取關稅減免。雙方取得建設性進展。

雙方持續展開技術性磋商，觸及美豬、美牛、汽車關稅等，試圖以擴大對美投資、採購換取關稅減免，台美認為取得建設性進展。

第三輪 2025年 7月上旬 【密集磋商】

隨著8月生效期逼近，雙方加速談判。重點在於說服美方將半導體與一般商品分開處理，並爭取在臨時稅率實施前達成初步降稅共識。

第四輪 2025年 7月下旬 【階段性成果：降至20%】

趕在8月7日生效日前，雙方達成技術性磋商，並就232相關項目持續談判。

第五輪 2025年9月下旬 【深水區談判】

台灣主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取調降對等關稅且不疊加、未來232半導體及衍生品關稅優惠模式，以及其他232項目優惠待遇。

第六輪 2026年 1月15日【最終定案：降至15%】

我方提出「台灣模式」投資美國，由企業自主對美投資2500億美元，政府預計提供2500億美元的信用擔保。

關鍵交換條件

根據最終協議內容，台灣雖然成功將關稅降至與日韓同級的 15%，但也付出了相應的代價：

擴大投資：承諾對美直接投資（FDI）達 2,500 億美元（約新台幣 7.9 兆元）。

晶片在地化：台積電（TSMC）確認將在亞利桑那州加碼建設至少 5 座 晶圓廠。

信用保證：政府提供等額信用保證，總規模涉及約 5,000 億美元。

這項協議被視為以「供應鏈深耕」換取「貿易壁壘降低」的戰略交換。

