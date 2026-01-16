台美關稅拍板 義雲會創會長：審慎以對遲來利多仍待Q1檢驗

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
順億關係企業總裁也是義雲會、嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村。圖／林文村提供
台美關稅貿易談判拍板定案，雙方完成備忘錄（MOU）簽署，關稅降至15%，與日本、韓國相同。集結雲嘉嘉地區63家上市、上櫃公司及優質企業組成的「義雲會」創會會長林文村指出，15%稅率市場預期中，是「遲來的好消息」，但對整體傳統產業實質助益，仍需進一步觀察，尤其今年第一季（Q1）營運表現，將是重要觀察指標。

順億關係企業總裁林文村分析，去年8月美國提高對台關稅後，對產業造成衝擊已不只是短期成本壓力，而是帶來結構性改變。部分以輸美為主製造業，已選擇將產線轉移至東南亞。即便當時東南亞銷美稅率約鎮17.6%，如今反而高於台灣新稅率，但基於避險考量，已外移製造業幾乎不再回流台灣。

他指出，之前高關稅對傳產製造業造成傷害，迫使業者採取避險策略，顯示產業環境脆弱性仍在。此外，國內整體經營條件不容樂觀，中央銀行限貸政策，以及近期建築業土方之亂、缺工等，對製造業造成壓力，使得關稅下降是否能轉化為實質利多，仍充滿變數。

林文村直言，對多數傳統產業，真正競爭對手是中國市場內捲式的低價競爭，這才是長期難解壓力來源。加上此次台美談判，台灣對美國汽車、農漁產品進口關稅是否讓步，相關細節仍不明朗，更讓產業界選擇審慎看待。關稅降至15%固然為產業帶來喘息空間，但能否扭轉結構性衝擊，仍待後續市場表現驗證。

台美關稅

