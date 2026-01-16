指16兆台幣換15%關稅…國民黨：護國神山不保 台灣失領先地位

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元，美台簽署投資MOU。國民黨今舉行記者會，指出產能不會「五五開」的承諾跳票，供應鏈整體外移，信保壓榨中小企業，同時MOU規避審查，也放掉對我有利的談判條件，執政黨不要對美喪權辱國、對內隻手遮天。

經數月關稅談判，美國對台灣商品關稅稅率由20%降至15%，增加5000億美元投資。台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，首先為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第2類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

國民黨今日舉行「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會，文傳會主委吳宗憲說，5千億美元相當於16兆元台幣，約是我國6年的總預算。雖然表面上換得15%關稅的大量讓利，但我國拿了什麼去換？美國可能早畫好了底線，我國是否拿了比別國更多的產能、資本與供應鏈去換？如同軍購，我國永遠買得比別人貴卻沾沾自喜。15%關稅的交換條件是否將我國產能、資本及供應鏈皆移到美國？

吳宗憲強調，問題最主要核心在於美國是不是將半導體關稅的例外待遇寫進一個可計算的公式？台灣會不會變成此可計算公式中的一個小部分，就是被設計的對象？

針對2500億美元的信用擔保，吳宗憲質疑，政府是否具備風險控管與回饋機制？美國商務部長盧特尼克說要「恢復美國半導體製造領先地位」，這意味著台灣將失去領先地位，「護國神山」恐將不保。

國民黨發言牛煦庭指「黑箱作業換來產業掏空與五五開跳票」。他表示，去年10月，美國總統川普提到希望台灣的晶片產能與美國國內達成「五五開」的比例。而談判代表鄭麗君曾承諾，台灣政府絕對不會答應「晶片產能五五開」的條件，會以產業與國家利益為優先。

牛煦庭提到，盧特尼克稱「至少有 40% 的晶片產能會移到美國」，「『五五開』不行，40%就可以嗎？」顯然晶片產能會大幅向美國移轉，也強烈靠攏盧特尼克的40%，甚至川普主張的「五五開」。難道不是標準的大跳票？

牛煦庭表示，曾預警外移的將不只是台積電，關鍵是上下游的供應鏈，會不會因為台積電的設廠而整體移轉？當初他在立法院質詢時任經濟部長郭智輝，郭稱供應鏈轉移可能要花7、8年，但現在政府顯然扮演「催化劑」。

牛煦庭憂心，除了2500億美元直接投資外，還有另外2500億美元的信用擔保。這筆信保開宗明義就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，這表示整條供應鏈都會被加速移出台灣。這不就是掏空？過去貸款信用保證多用於協助台灣中小企業，且額度從未達到2500億美元這麼誇張的數字，政府將這筆巨額資源留給大企業去美國，無法跟著去、期待政府紓困轉型的中小企業怎麼辦？

牛煦庭表示，美國總統在其國內法律上有擴權爭議，大法官可能做出裁決。我國談判過程應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署MOU而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國投資仍要當「冤大頭」。簽署 MOU 是否為了跳過國會對正式條約的審查？

牛煦庭總結三大問題。第一，產能不會「五五開」的承諾跳票；第二，供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三，MOU 規避審查，也放掉對我有利的談判條件。奉勸執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。