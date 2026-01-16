台美關稅15%不疊加 江啟臣：傳產黃金搶救期已過開始進入耐力戰

行政院日前宣佈台美關稅達成15%不疊加共識，台灣並獲得美國貿易擴張法232條款最惠國待遇，預計帶動相關投資。對此，立法院副院長江啟臣今天表示，雖然談判定案消除了不確定性，但對於傳統製造業而言，「黃金搶救期已經過去」，產業挑戰正從淘汰戰轉入耐力戰。

江啟臣指出，對美對等關稅爭議自去年4月至今已近一年，尤其8月7日後，日、韓等國早已享有15%不疊加優惠，台灣卻長期承受20%再疊加 的重稅。他強調，這對台中甲安埔及幼獅工業區等，以腳踏車、自行車零組件為主的傳統製造業衝擊極大，「負擔非常沉重！」

江啟臣形容產業現況，好比是「從加護病房移往普通病房。」對於此次終能定案，他呼籲，政府不能因談判定案就放鬆，應思考如何協助企業康復並重新培養國際競爭力，否則將嚴重影響就業與民生。

此外，針對美國232條款中，鋁、鐵、鋼鐵製品的關稅豁免，江啟臣認為這讓台灣能與日、韓回到同一起跑點，確實是好事，但台灣已實質落後日韓對手已五個月了。而針對對美投資5000億美金的計畫，江啟臣提醒，其中2500億需透過國內銀行授信，「其實也一樣都是台灣的錢」。他憂心大規模赴美投資，恐引發高科技廠人才外移、金融與生產成本的波動等兩大隱憂。

江啟臣強調，過去一年已有部分企業倒閉或淘汰，產業布局不能再等，而且「沒有傳產，會有高科技嗎？」，因此認為政府應對整體產業鏈展現更多照顧，拿出具體的政策「牛肉」，盡速提出新的產業出路與轉型方案，協助企業應對下一階段的耐力賽。