台美關稅15%不疊加 江啟臣：傳產黃金搶救期已過開始進入耐力戰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台美關稅達成15%不疊加共識，立法院副院長江啟臣今天表示，傳統製造業「黃金搶救期已經過去」，產業正從淘汰戰轉入耐力戰。記者黑中亮／攝影
台美關稅達成15%不疊加共識，立法院副院長江啟臣今天表示，傳統製造業「黃金搶救期已經過去」，產業正從淘汰戰轉入耐力戰。記者黑中亮／攝影

行政院日前宣佈台美關稅達成15%不疊加共識，台灣並獲得美國貿易擴張法232條款最惠國待遇，預計帶動相關投資。對此，立法院副院長江啟臣今天表示，雖然談判定案消除了不確定性，但對於傳統製造業而言，「黃金搶救期已經過去」，產業挑戰正從淘汰戰轉入耐力戰。

江啟臣指出，對美對等關稅爭議自去年4月至今已近一年，尤其8月7日後，日、韓等國早已享有15%不疊加優惠，台灣卻長期承受20%再疊加 的重稅。他強調，這對台中甲安埔及幼獅工業區等，以腳踏車、自行車零組件為主的傳統製造業衝擊極大，「負擔非常沉重！」

江啟臣形容產業現況，好比是「從加護病房移往普通病房。」對於此次終能定案，他呼籲，政府不能因談判定案就放鬆，應思考如何協助企業康復並重新培養國際競爭力，否則將嚴重影響就業與民生。

此外，針對美國232條款中，鋁、鐵、鋼鐵製品的關稅豁免，江啟臣認為這讓台灣能與日、韓回到同一起跑點，確實是好事，但台灣已實質落後日韓對手已五個月了。而針對對美投資5000億美金的計畫，江啟臣提醒，其中2500億需透過國內銀行授信，「其實也一樣都是台灣的錢」。他憂心大規模赴美投資，恐引發高科技廠人才外移、金融與生產成本的波動等兩大隱憂。

江啟臣強調，過去一年已有部分企業倒閉或淘汰，產業布局不能再等，而且「沒有傳產，會有高科技嗎？」，因此認為政府應對整體產業鏈展現更多照顧，拿出具體的政策「牛肉」，盡速提出新的產業出路與轉型方案，協助企業應對下一階段的耐力賽。

台美關稅 江啟臣

相關新聞

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立...

台美對等關稅15%拍板 工總：高度肯定談判成果

行政院16日宣布，台美關稅談判成果出爐，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。工總今日表...

