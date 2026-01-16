肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊出一支漂亮的全壘打，同時我方享有最優惠的關稅待遇，可見美國將台灣視為重要的戰略夥伴。他並指出，雖然企業自主對美投資2500億美元，但只要護國神山的主峰還留在台灣，就可以立足台灣、布局全球。

台美雙方經貿談判於台北時間今天凌晨針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時半導體、半導體衍生品以及汽車零組件、木材家具及航空零組件等多項目享有232最惠國待遇。

閣揆卓榮泰表示，台美雙方也透過「台灣模式」進行供應鏈合作，有助於業者拓展半導體、ICT產業，進一步深化雙方經貿合作，其中企業自主投資2500億美元；政府的銀行融資信保支持2500億美元，並請美方提供業者有利的投資環境。

他強調，台灣有護國神山，只要主峰還留在台灣「山在台灣」，台灣就是山，我們就可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。同時也能確立台美AI供應鏈的戰略夥伴關係。

卓榮泰強調，從結果看，談判團隊經過多日努力以及多次協商，完成這項工作，等於是擊出一支漂亮的全壘打，值得嘉許。未來還要進一步達成台美貿易協議，這樣的成果得來確實不易。

他指出，過去近10個月來，政府一方面密集談判，同時也率先推出強化韌性特別條例及特別預算，去年7月先從32%對等關稅降到20%暫時性關稅，如今進一步獲得與所有對美順差國之中最優惠的關稅待遇，可見美國將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰說，感謝鄭麗君、楊珍妮及各部會同仁參與的談判團隊，最終取得這麼好的成績，他期勉各部會再接再厲，完成後續談判及台美貿易協定，最終會送交立法院審議，呼籲朝野共同支持這項得來不易的成果。

媒體追問我方開放市場的程度以及對產業影響？卓榮泰表示，等鄭麗君回台後，將會整理更詳細資料，對外界說明。