美商務部長提將台半導體40％產能移美 侯友宜：政府要謹慎面對

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席樹林區行動治理座談會前受訪，侯友宜表示，台美貿易有進展是一件好事，半導體產業是整個台灣經濟的命脈，政府一定要謹慎面對，守護台灣最重要的核心產業。記者江婉儀／攝影
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。美國商務部長盧特尼克說，在川普任內，將台灣整體半導體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。新北市長侯友宜表示，半導體產業是整個台灣經濟的命脈，政府一定要謹慎面對。

侯友宜今出席樹林區行動治理座談會前受訪，侯友宜表示，台美貿易有進展是一件好事，半導體產業是整個台灣經濟的命脈，政府一定要謹慎面對，守護台灣最重要的核心產業。

侯友宜表示，除了這個部分以外，他要特別提到是，台灣有98%都是中小企業，中小企業才是我們的根。大企業可以海外布局、分散風險。那中小企業的挑戰，政府要重視這一個區塊。所以政府一定要投下更多的資源，來保護中小企業。

侯友宜表示，新北市一定會站在中小企業這一邊，做好整體的衝擊的配套措施，讓更好的人才、更多的產業，在中小這個部分能夠永續的生根，這是最重要的一環。那新北市還有很多的製造業，也要多多的關心，有很多製造業在新北，所以會跟製造業一起並肩作戰。

台美關稅 侯友宜

