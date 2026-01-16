美規車降稅再等等 鄭麗君：開放台灣市場細節數周才有共識

行政院副院長鄭麗君今宣布台美對等關稅結果，達成對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇，外傳進口美製車關稅稅率可能歸零。對此，鄭麗君回應，數周後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告。

鄭麗君今在駐美代表開記者會宣布台美對等關稅談判結果，對等關稅調降為15%且不疊加，且爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。針對開放台灣市場細節，她說數周後即將與美國貿易代表署簽署「台美對等貿易協議」，裡面就關稅、非關稅貿易障礙等項目達成一定共識。

鄭麗君解釋，美國對逆差大的國家，也可以說是對幾乎所有國家都要求市場開放，我方當然也面對美國有如此期待，在談判中面對市場開放期待，我方以糧食安全、國民健康等原則磋商，在談判底定後，會完整地向國人報告。

至於汽車部分，鄭麗君強調，數周後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告。