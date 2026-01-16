快訊

直播／台美關稅拍板15%不疊加！賴清德總統上午11點將發表重要談話

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

一文看懂台美貿易協議：川普拿到晶片 台灣換到穩定

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台美貿易談判底定，雙方簽約後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。行政院提供
台美貿易談判底定，雙方簽約後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。行政院提供

美國與台灣在周四達成協議，調降台灣的名目關稅至與日本和南韓同級的15%，同時引入對美國科技產業的新投資，有望在未來十年大幅推升本土半導體產能。

台灣去年未能與美方敲定協議，曾憂慮美中關係改善、川普預計4月訪問北京，恐衝擊談判進程並削弱雙邊關係。隨著協議拍板，相關疑慮暫時化解。

目前外界掌握的協議細節有限，已知重點包括：

—協議生效後，美國對台灣進口商品的實際加權後平均關稅將從9.4%下降約1.9個百分點至7.5%。即使在簽署前，台灣面臨的平均稅率也低於日韓，主要因為半導體為對美最大出口項目，迄今仍豁免於川普政府的新關稅。

—依據232條款對汽車零組件、木材與木製衍生品的關稅，將從25%降至最高15%。飛機零組件與學名藥的關稅降為零。不過，美方已宣布的藥品新關稅尚未對任何貿易夥伴實施。

—台灣科技產業承諾為美國境內項目提供5,000億美元的資金與融資。其中至少2,500億美元用於擴展先進半導體、能源與人工智慧項目的直接投資，其餘2,500億美元則透過信貸擔保形式，協助建構美國半導體供應鏈。

—協議似乎為台灣晶片提供未來關稅防護，可能避開1月14日宣布的、針對再出口AI晶片課徵的特定關稅。根據協議內容，在美國興建晶圓廠的企業，建廠期間可免稅進口相當於其規劃美國產能2.5倍的晶片，投產後，免稅上限降至1.5倍。

—關稅減免與投資承諾綁定。建廠期投資規模愈大，免稅進口額度愈高，投產後額度縮減，確保免稅進口與美國本土產出成比率，也就是先獎勵擴建產能，再迫使企業善用新產能。

—若協議中擴大半導體產能的計畫投資如期推進，全球晶片製造可能進一步向美國轉移。拜登政府推動的《晶片法案》原訂推高美國先進製程市占到20%，而台積電的新投資將再提高該比率。美國商務部長盧特尼表示，美方目標是把目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國本土。

—這項協議更深層的價值可能在於傳遞出來的戰略訊號：美國將持續支持台灣。配合上月宣布、規模數一數二的對台軍售，這成為賴清德總統推動提高國防支出、回應北京壓力的重要資產。

台美關稅

延伸閱讀

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

盧特尼克談台美協議：「川普任內」要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

川普發言緩解伊朗供應疑慮 國際油價挫逾4%

相關新聞

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立...

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

台美針對對等關稅達成共識，確定台灣的對等關稅稅率為15%不疊加，同時享有多項232最惠國待遇。閣揆卓榮泰表示，談判團隊擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。